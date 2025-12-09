Η απουσία του Μοχάμεντ Σαλάχ από την αποστολή της Λίβερπουλ για τον σημερινό (9/12) αγώνα στο Champions League απέναντι στην Ίντερ είναι «αποτέλεσμα της αντίδρασής του» μετά τον πρόσφατο παραγκωνισμό του, όπως δήλωσε ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας Άλισον Μπέκερ.

Ο 33χρονος Σαλάχ έμεινε εκτός 19μελούς αποστολής για το ματς του Μιλάνου, λίγες ημέρες μετά τη σκληρή του δήλωση ότι «τον χρησιμοποίησαν ως αποδιοπομπαίο τράγο» – όπως είπε – μετά την αναμέτρηση με τη Λιντς το Σάββατο.

«Η μη διαθεσιμότητά του είναι συνέπεια των πράξεών του και το ξέρει», δήλωσε ο Άλισον στους δημοσιογράφους. «Μοιραζόμαστε χαρές και καλές στιγμές, έχουμε δεθεί. Θα μιλήσουμε, αλλά αυτό είναι προσωπικό».

Ο Σαλάχ, που μέσα σε οκτώ χρόνια κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Premier League και ένα Champions League και έχει σημειώσει 250 γκολ, έχει περιορισμένο ρόλο τον τελευταίο καιρό. Ήταν αναπληρωματικός στη νίκη 2-0 επί της Γουέστ Χαμ τον περασμένο μήνα, πέρασε ως αλλαγή στο 1-1 με τη Σάντερλαντ, αλλά έμεινε ξανά στον πάγκο απέναντι στη Λιντς.

Εν όψει του αγώνα με την Ίντερ, ο προπονητής της Λίβερπουλ Άρνε Σλοτ παραδέχθηκε ότι «δεν έχει ιδέα» αν ο Αιγύπτιος έχει ήδη παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με τον σύλλογο, ενώ ο Άλισον δήλωσε ότι ελπίζει στην επιστροφή του.

«Ελπίζω να παίξει ξανά για τον σύλλογο. Είναι ένα προσωπικό θέμα μεταξύ του Μο και της ομάδας. Ως συμπαίκτες και φίλοι του, θέλουμε το καλύτερο για εκείνον — αλλά ως παίκτες της Λίβερπουλ θέλουμε και το καλύτερο για τον σύλλογο. Ευχόμαστε μια win-win κατάσταση», τόνισε.

Ο Σαλάχ έχει μόλις πέντε γκολ σε 19 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις φέτος και έχει εκφράσει παράπονα ότι χρησιμοποιείται ως «αποδιοπομπαίος τράγος» για το κακό ξεκίνημα της ομάδας. Η Λίβερπουλ βρίσκεται στη 10η θέση της Premier League, δέκα βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ μετά από 15 αγωνιστικές.