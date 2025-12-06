Μετά από ένα γεμάτο δεύτερο το οποίο θα μνημονεύεται για πολύ καιρό στην Αγγλία, με έξι γκολ και φοβερές συγκινήσεις, Λιντς και Λίβερπουλ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 3-3 στο «Έλαντ Ρόουντ», στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Premier League.

Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι το τελικό αποτέλεσμα πανηγυρίστηκε σα νίκη από τα «παγώνια». Αυτό διότι κατάφεραν να… επιστρέψουν δύο φορές στο ματς. Την πρώτη μετά το 0-2 στο 50′ με τα δύο γκολ του Εκιτικέ, ισοφάρισαν σε 2-2 μέσα σε τρία λεπτά και τη δεύτερη μετά το 2-3 από τον Σομποσλάι στο 80′. Βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα με τον Τανάκα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων να «κλέψουν» ένα βαθμό και να πάρουν βαθιά ανάσα.

Οι πρωταθλητές δε λένε να «σηκώσουν κεφάλι». Εκεί που φάνηκε ότι θα επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά την εντός έδρας «γκέλα» απέναντι στη Σάντερλαντ (1-1), τελικά έφυγαν με τον ένα βαθμό και για μία ακόμη φορά προβλημάτισαν με την παθητική τους άμυνα. Ο Αρνε Σλοτ δεν αισθάνεται καθόλου σίγουρος στον πάγκο εδώ και καιρό και ίσως το αποψινό 3-3 να κάνει την εις βάρος του κατάσταση ακόμη χειρότερη!

Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε στο «Ετιχαντ» η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα με 3-0 τη Σάντερλαντ και πλησίασε στους δύο βαθμούς την κορυφή της βαθμολογίας και την πρωτοπόρο Αρσεναλ, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής στην Premier League. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα στην καλύτερη έως τώρα εμφάνιση της πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Ντίας (31′), Γκβάρντιολ (35′) και Φόντεν (65′).

Στο μεταξύ «σκόνταψε» ξανά μακριά από το Λονδίνο η Τσέλσι, καθώς έμεινε στο 0-0 στο «Βιτάλιτι» με την Μπόρνμουθ και απομακρύνθηκε από την κορυφή. Νιούκαστλ και Τότεναμ νίκησαν τις Μπέρνλι (2-1) και Μπρέντφορντ (2-0), ενώ μεγάλη νίκη πέτυχε η Εβερτον με 3-0 επί της Νότιγχαμ.

Νωρίτερα, «φωτιά» έβαλε στην κορυφή της βαθμολογίας η Άστον Βίλα, καθώς πήρε τεράστια νίκη στο «Βίλα Παρκ» επί της πρωτοπόρου Άρσεναλ με 2-1, στο τελευταίο μάλιστα λεπτό των καθυστερήσεων. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα ήθελε να διατηρήσει το προβάδισμα των πέντε βαθμών σε σχέση με τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά η ομάδα του Ουνάι Εμερι πήρε τη νίκη και μείωσε στους τρεις βαθμούς την απόσταση της από την κορυφή, υποχρεώνοντας τους «κανονιέρηδες» στη δεύτερη φετινή τους ήττα και σταματώντας το αήττητο σερί τους των ένδεκα αγώνων στο πρωτάθλημα (8-3-0).

Η 15η αγωνιστική:

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1 (36′ Κας, 90’+ Μπουεντία-52′ Τροσάρ)

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (2′ αυτ. Μιλένκοβιτς, 45’+ Μπάρι, 80′ Ντιούσμπερι-Χολ)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0 (31′ Ντίας, 35′ Γκβάρντιολ, 65′ Φόντεν)

Νιούκαστλ-Μπέρνλι 2-1 (31′ Γκιμαράες, 45’+ πεν. Γκόρντον-90’+ πεν. Φλέμινγκ)

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0 (25′ Ριτσάρλισον, 43′ Σίμονς)

Λιντς-Λίβερπουλ 3-3 (73′ πέν. Κάλβερτ-Λιούιν, 75′ Σταχ, 90’+6 Τανάκα – 48′,50′ Εκιτικέ, 80′ Σομποσλάι)

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 7/12

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 7/12

Γουλβς-Μάντσεστερ Γ. 8/12

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Άρσεναλ 33

Μάντσεστερ Σίτι 31

Άστον Βίλα 30

Τσέλσι 25

Κρίσταλ Πάλας 23 -14αγ.

Σάντερλαντ 23

Λίβερπουλ 23

Μπράιτον 22 -14αγ.

Μάντσεστερ Γ. 22 -14αγ.

Έβερτον 24

Τότεναμ 22

Νιούκαστλ 22

Μπόρνμουθ 20

Μπρέντφορντ 19

Φούλαμ 17 -14αγ.

Λιντς 15

Νότιγχαμ Φόρεστ 15

Γουέστ Χαμ 12 -14αγ.

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2 -14αγ.