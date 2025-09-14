Η Λίβερπουλ δεν παίζει καλά στο ξεκίνημα της Premier League, παρ’ όλα αυτά κερδίζει. Με το ίδιο σκορ που επικράτησε της Άρσεναλ, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος (1-0), επέστρεψε μετά το διάλειμμα των Εθνικών ομάδων, η ομάδα του Άρνε Σλοτ.

Στο ματς στάθηκε αρκετά τυχερή, καθώς στο 84′ ο Ογκουτσούκου αντίκρισε την κόκκινη κάρτα αφήνοντας τους γηπεδούχους με 10 παίκτες, ενώ βρήκε το γκολ της νίκης στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με το πέναλτι του Σαλάχ.

Ως εκ τούτου θα υποδεχθεί την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Άνφιλντ», στις 17/9, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, έχοντας πετύχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα μετά από 4 αγωνιστικές (4Χ4)!

Η 4η αγωνιστική:

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (32′, 79′ Θουμπιμέντι, 46′ Γκιόκερες)

Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1 (18′ Σκοτ, 61′ πέν. Σεμένιο – 48′ Μιτόμα)

Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0

Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0

Φούλαμ-Λιντς 1-0 (90’+4 αυτ. Γκούντμουντσον)

Νιούκαστλ-Γουλβς 1-0 (29′ Βόλτεμαντε)

Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3 (47′ Σαρ, 57′ Μπέργκβαλ, 64′ φαν ντε Φεν)

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 2-2 (35΄ Σάντε, 90+3΄ Καρβάλιο – 61΄ Πάλμερ, 85΄ Καϊσέδο)

Μπέρνλι-Λίβερπουλ 0-1 (90’+3 πέν. Σαλάχ)

Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γ. 18:30

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Λίβερπουλ 12

Άρσεναλ 9

Τότεναμ 9

Μπόρνμουθ 9

Τσέλσι 8

Έβερτον 7

Σάντερλαντ 7

Κρίσταλ Πάλας 6

Φούλαμ 5

Νιούκαστλ 5

Μάντσεστερ Γ. 4 -3αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 4

Μπράιτον 4

Λιντς 4

Μπρέντφορντ 4

Μάντσεστερ Σίτι 3 -3αγ.

Μπέρνλι 3

Γουέστ Χαμ 3

Άστον Βίλα 2

Γουλβς 0