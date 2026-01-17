Νέα «γκέλα» για την Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα, καθώς η Μπέρνλι έφυγε με βαθμό (1-1) από το Άνφιλντ, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Σλοτ προηγήθηκε με τον Βιρτς, είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά αρκούσε μια στιγμή αμυντικής αδυναμίας για να χάσει δυο πολύτιμους βαθμούς από την προτελευταία της κατηγορίας.

Στο ντέρμπι του Λονδίνου, η Γουέστ Χαμ πέρασε νικηφόρα (2-1) από την έδρα της Τότεναμ, μένοντας ζωντανή στη μάχη της παραμονής, ενώ η Τσέλσι του Λίαμ Ροσίνιορ επιβλήθηκε με 2-0 της Μπρέντφορντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος του νεαρού Άγγλου τεχνικού και συνεχίζει να κυνηγά είσοδο στην τετράδα.

Η 22η αγωνιστική:

Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 2-0 (65΄ Μπεούμο, 76΄ Ντόργκου)

Τσέλσι-Μπρέντφορντ 2-0 (26΄ Ζοάο Πέδρο, 76΄ πεν. Κόουλ Πάλμερ)

Λιντς-Φούλαμ 1-0 (90΄+1 Ενμέτσα)

Λίβερπουλ-Μπέρνλι 1-1 (42΄ Βιρτς – 65΄ Έντουαρντς)

Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1 (33΄ Λε Φε, 71΄ Μπρόμπεϊ – 30΄ Πίνο)

Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 1-2 (64΄ Ρομέρο – 15΄ Σάμερβιλ, 90΄+3 Γουίλσον)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 19:30

Γουλβς-Νιούκαστλ 18/1

Άστον Βίλα-Έβερτον 18/1

Μπράιτον-Μπόρνμουθ 19/1

Βαθμολογία (σε 22 αγώνες)

Άρσεναλ 49 -21αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 43

Άστον Βίλα 43 -21αγ.

Λίβερπουλ 36

Μάντσεστερ Γ. 35

Τσέλσι 34

Μπρέντφορντ 33

Σάντερλαντ 33

Νιούκαστλ 32 -21αγ.

Φούλαμ 31

Μπράιτον 29 -21αγ.

Έβερτον 29 -21αγ.

Κρίσταλ Πάλας 28

Τότεναμ 27

Μπόρνμουθ 26 -21αγ.

Λιντς 25

Νότιγχαμ Φόρεστ 21 -21αγ.

Γουέστ Χαμ 17

Μπέρνλι 14

Γουλβς 7 -21αγ.