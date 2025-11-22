Κορυφώνεται η αγωνιστική κρίση στη Λίβερπουλ, η οποία γνώρισε μια ακόμη ήττα και κινδυνεύει να μείνει εκτός διεκδίκησης του τίτλου από τους πρώτους μήνες της σεζόν. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ ήταν ξανά προβληματική και γνώρισε, μέσα μάλιστα στο «Άνφιλντ», εύκολα την ήττα από την ανανεωμένη Νότιγχαμ με 3-0, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής στην Premier League, η οποία επέστρεψε στη δράση, ύστερα από την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.
Οι πρωταθλητές έχουν πλέον μόλις μια νίκη σε επτά παιχνίδια (1-0-6), ενώ ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν για το Champions League, με τον Σλοτ να μην αισθάνεται πλέον και τόσο ασφαλής στον πάγκο των «κόκκινων». Η Φόρεστ από την πλευρά της συνεχίζει την ανοδική πορεία στο πρωτάθλημα μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Σον Ντάις, καθώς την ήττα από την Μπόρνμουθ ακολούθησαν η ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η νίκη επί της Λιντς και σήμερα η μεγάλη νίκη στο Λίβερπουλ.
Η ομάδα του Ντάις εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και πήρε αναπάντεχα εύκολα τη νίκη με τα γκολ των Μουρίλο (33′), Σαβόνα (46′) και Γκιμπς-Γουάιτ (78′). Από εκεί και πέρα, η Φούλαμ σταμάτησε στο Λονδίνο τη ξέφρενη πορεία της Σάντερλαντ (1-0), ενώ η Μπράιτον λύγισε στο τέλος την αντίσταση της Μπρέντφορντ, και πήρε τους τρεις βαθμούς (2-1), με τους Τζίμα και Κωστούλα να μην παίρνουν σε αυτό το ματς χρόνο συμμετοχής.
Νωρίτερα, μέτρια ήταν η Τσέλσι, πήρε όμως αυτό που ήθελε στο «Τερφ Μουρ», επικρατώντας με 2-0 της Μπέρνλι. Με τα γκολ των Νέτο (37′) και Φερνάντες (88′) η ομάδα του ‘Εντσο Μαρέσκα κατέκτησε την τρίτη σερί νίκη της και ανέβηκε στη 21η θέση της βαθμολογίας, παραμένοντας στο «κυνήγι» του τίτλου.
Η 12η αγωνιστική:
Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2 (37′ Νέτο, 88′ Φερνάντες)
Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 2-2 (69′ πεν. Ταβερνιέ, 81′ Ουνάλ-11′, 35′ Γουίλσον)
Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-1 (71′ Γουέλμπεκ, 84′ Χίνσελγουντ-29′ πεν. Τιάγκο)
Φούλαμ-Σάντερλαντ 1-0 (84′ Χιμένεθ)
Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 (33′ Μουρίλο, 46′ Σαβόνα-78′ Γκιμπς-Γουάιτ)
Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 0-2 (63′ Μουνιόθ, 69′ Πίνο)
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 22/11
Λιντς-Άστον Βίλα 23/11
Άρσεναλ-Τότεναμ 23/11
Μάντσεστερ Γ.-Έβερτον 24/11
Βαθμολογία (σε 12 αγώνες):
Άρσεναλ 26 -11αγ.
Τσέλσι 23
Μάντσεστερ Σίτι 22 -11αγ.
Κρίσταλ Πάλας 20
Σάντερλαντ 19
Μπόρνμουθ 19
Μπράιτον 19
Τότεναμ 18 -11αγ.
Αστον Βίλα 18 -11αγ.
Μάντσεστερ Γ. 18 -11αγ.
Λίβερπουλ 18
Μπρέντφορντ 16
Έβερτον 15 -11αγ.
Φούλαμ 14
Νιούκαστλ 12 -11αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 12
Λιντς 11 -11αγ.
Γουέστ Χαμ 11
Μπέρνλι 10
Γουλβς 2