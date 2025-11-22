Κορυφώνεται η αγωνιστική κρίση στη Λίβερπουλ, η οποία γνώρισε μια ακόμη ήττα και κινδυνεύει να μείνει εκτός διεκδίκησης του τίτλου από τους πρώτους μήνες της σεζόν. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ ήταν ξανά προβληματική και γνώρισε, μέσα μάλιστα στο «Άνφιλντ», εύκολα την ήττα από την ανανεωμένη Νότιγχαμ με 3-0, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής στην Premier League, η οποία επέστρεψε στη δράση, ύστερα από την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Οι πρωταθλητές έχουν πλέον μόλις μια νίκη σε επτά παιχνίδια (1-0-6), ενώ ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν για το Champions League, με τον Σλοτ να μην αισθάνεται πλέον και τόσο ασφαλής στον πάγκο των «κόκκινων». Η Φόρεστ από την πλευρά της συνεχίζει την ανοδική πορεία στο πρωτάθλημα μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Σον Ντάις, καθώς την ήττα από την Μπόρνμουθ ακολούθησαν η ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η νίκη επί της Λιντς και σήμερα η μεγάλη νίκη στο Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Ντάις εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και πήρε αναπάντεχα εύκολα τη νίκη με τα γκολ των Μουρίλο (33′), Σαβόνα (46′) και Γκιμπς-Γουάιτ (78′). Από εκεί και πέρα, η Φούλαμ σταμάτησε στο Λονδίνο τη ξέφρενη πορεία της Σάντερλαντ (1-0), ενώ η Μπράιτον λύγισε στο τέλος την αντίσταση της Μπρέντφορντ, και πήρε τους τρεις βαθμούς (2-1), με τους Τζίμα και Κωστούλα να μην παίρνουν σε αυτό το ματς χρόνο συμμετοχής.

Νωρίτερα, μέτρια ήταν η Τσέλσι, πήρε όμως αυτό που ήθελε στο «Τερφ Μουρ», επικρατώντας με 2-0 της Μπέρνλι. Με τα γκολ των Νέτο (37′) και Φερνάντες (88′) η ομάδα του ‘Εντσο Μαρέσκα κατέκτησε την τρίτη σερί νίκη της και ανέβηκε στη 21η θέση της βαθμολογίας, παραμένοντας στο «κυνήγι» του τίτλου.

Η 12η αγωνιστική:

Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2 (37′ Νέτο, 88′ Φερνάντες)

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 2-2 (69′ πεν. Ταβερνιέ, 81′ Ουνάλ-11′, 35′ Γουίλσον)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-1 (71′ Γουέλμπεκ, 84′ Χίνσελγουντ-29′ πεν. Τιάγκο)

Φούλαμ-Σάντερλαντ 1-0 (84′ Χιμένεθ)

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 (33′ Μουρίλο, 46′ Σαβόνα-78′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 0-2 (63′ Μουνιόθ, 69′ Πίνο)

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 22/11

Λιντς-Άστον Βίλα 23/11

Άρσεναλ-Τότεναμ 23/11

Μάντσεστερ Γ.-Έβερτον 24/11

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες):

Άρσεναλ 26 -11αγ.

Τσέλσι 23

Μάντσεστερ Σίτι 22 -11αγ.

Κρίσταλ Πάλας 20

Σάντερλαντ 19

Μπόρνμουθ 19

Μπράιτον 19

Τότεναμ 18 -11αγ.

Αστον Βίλα 18 -11αγ.

Μάντσεστερ Γ. 18 -11αγ.

Λίβερπουλ 18

Μπρέντφορντ 16

Έβερτον 15 -11αγ.

Φούλαμ 14

Νιούκαστλ 12 -11αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Λιντς 11 -11αγ.

Γουέστ Χαμ 11

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2