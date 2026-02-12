Με κεφαλιά του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, η Λίβερπουλ επικράτησε 1-0 της Σάντερλαντ και έγινε η πρώτη ομάδα που τη νικά φέτος στην έδρα της, για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Το μοναδικό γκολ σημειώθηκε στο 61’, όταν ο Ολλανδός αρχηγός σκόραρε από κοντά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σαλάχ. Με αυτό το τέρμα, ο Φαν Ντάικ έφτασε τα 23 στην Premier League με τη φανέλα των «κόκκινων», ξεπερνώντας τον Σάμι Χίπια (22) και γινόμενος ο πιο παραγωγικός αμυντικός του συλλόγου στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, ο Σαλάχ έφτασε τις 93 ασίστ και ανέβηκε στην 7η θέση της σχετικής λίστας, ισοφαρίζοντας τον Νταβίντ Σίλβα.

Η Λίβερπουλ άφησε πίσω την ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι και ανέβηκε στους 42 βαθμούς, μειώνοντας τη διαφορά από την τετράδα, ενώ η Σάντερλαντ γνώρισε δεύτερη διαδοχική ήττα. Ανησυχία προκάλεσε ο τραυματισμός του Έντο, που αποχώρησε με φορείο στο 69’.

Tα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής

Τσέλσι-Λιντς 2-2 (24′ Ζοάο Πέδρο, 57′ Πάλμερ – 67′ πέν. Ενμετσά, 73′ Οκαφόρ)

Έβερτον-Μπόρνμουθ 1-2 (42′ πέν. Εντιαγέ – 61′ Ράιαν, 65′ Αντλί)

Τότεναμ-Νιούκαστλ 1-2 (64′ Γκρέι – 45’+5 Τιαό, 68′ Ράμσεϊ)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1 (50′ Σούτσεκ – 90’+6′ Σέσκο)

Άστον Βίλα-Μπράιτον 1-0 (89΄αυτ. Χίνσελγουντ)

Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι 2-3 (17΄,33΄ Στραντ Λάρσεν – 40΄ Μεϊμπρί, 44΄ Άντονι, 45+2΄αυτ. Λέρμα)

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 3-0 (24΄ Σεμένιο, 30΄ Ο’Ράιλι, 39΄ Χάαλαντ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς 0-0

Σάντερλαντ-Λίβερπουλ 0-1 (61′ Φαν Ντάικ)

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

Μπρέντφορντ-Άρσεναλ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Άρσεναλ 56

2 Μάντσεστερ Σίτι 53

3 Άστον Βίλα 50

4 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 45

5 Τσέλσι 44

6 Λίβερπουλ 42

7 Μπρέντφορντ 39

8 Έβερτον 37

9 Μπόρνμουθ 37

10 Νιούκαστλ 36

11 Σάντερλαντ 36

12 Φούλαμ 34

13 Κρίσταλ Πάλας 32

14 Μπράιτον 31

15 Λιντς 30

16 Τότεναμ 29

17 Νότιγχαμ 27

18 Γουέστ Χαμ 24

19 Μπέρνλι 18

20 Γουλβς 9