Η Λίβερπουλ πλήρωσε ξανά τα αμυντικά της κενά και γνώρισε οδυνηρή ήττα με 3-2 από τη Μπόρνμουθ, δεχόμενη γκολ στο 90’+5, αποτέλεσμα που φέρνει πλέον σοβαρά σε κίνδυνο τη θέση της στην πρώτη τετράδα.

Οι «κόκκινοι» βρέθηκαν πίσω με 2-0 από το 33ο λεπτό, κατάφεραν να αντιδράσουν και να ισοφαρίσουν, όμως η προβληματική αμυντική τους λειτουργία εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Έτσι, η ομάδα του Άρνε Σλοτ έμεινε χωρίς νίκη για πέμπτο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Παρότι η Λίβερπουλ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε νωρίς, η Μπόρνμουθ ήταν εκείνη που χτύπησε πρώτη. Στο 27’, ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ δεν αντέδρασε έγκαιρα σε μπαλιά μέσα στην περιοχή, ο Σκοτ πρόλαβε, γύρισε την μπάλα και ο Εβανίλσον με προβολή έκανε το 1-0 από κοντά.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ και έξι λεπτά αργότερα διπλασίασαν τα τέρματά τους. Στο 33’, ο Χιλ πέρασε κάθετη στην πλάτη της άμυνας και ο Χιμένες εκτέλεσε ψύχραιμα τον Άλισον στο τετ-α-τετ για το 2-0, βάζοντας τη Λίβερπουλ σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.

Η αντίδραση των φιλοξενούμενων ήρθε λίγο πριν από την ανάπαυλα καθώς ο Φαν Ντάικ με γυριστή κεφαλιά στο 45’, μετά από εκτέλεση κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, μείωσε σε 2-1 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν στη συνέχεια να ισοφαρίσουν με απευθείας φάουλ του Σόμποσλαϊ στο 80΄ αλλά ο Αντλί με τέρμα στο 95΄ διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:

Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ 3-1

(14′ Σάμερβιλ, 28′ πεν. Μπόουεν, 43′ Φερνάντες-82′ Μπρόμπεϊ)

Μπέρνλι-Τότεναμ 2-2

(45′ Τουανζέμπε, 76′ Φόστερ-38′ φαν ντε Φεν, 90’+ Ρομέρο)

Φούλαμ-Μπράιτον 2-1

(72′ Τσουκουέζε, 90’+ Γουίλσον-28′ Αγιάρι)

Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς 2-0

(8′ Μαρμούς, 45’+ Σεμένιο)

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 3-2

(26΄ Εβανίλσον, 33΄ Χιμένες, 95΄ Αντλί – 45΄ Φαν Ντάικ, 80΄ Σόμποσλαϊ)

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 25/1

Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι 25/1

Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 25/1

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γ. 25/1

Έβερτον-Λιντς 26/1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

Άρσεναλ 50 -22αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 46

Άστον Βίλα 43 -22αγ.

Λίβερπουλ 36

Μάντσεστερ Γ. 35 -22αγ.

Τσέλσι 34 -22αγ.

Φούλαμ 34

Μπρέντφορντ 33 -22αγ.

Νιούκαστλ 33 -22αγ.

Σάντερλαντ 33

Έβερτον 32 -22αγ.

Μπράιτον 30

Μπόρνμουθ 30

Κρίσταλ Πάλας 28 -22αγ.

Τότεναμ 28

Λιντς 25 -22αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 22 -22αγ.

Γουέστ Χαμ 20

Μπέρνλι 15

Γουλβς 8