Η Λίβερπουλ πλήρωσε ξανά τα αμυντικά της κενά και γνώρισε οδυνηρή ήττα με 3-2 από τη Μπόρνμουθ, δεχόμενη γκολ στο 90’+5, αποτέλεσμα που φέρνει πλέον σοβαρά σε κίνδυνο τη θέση της στην πρώτη τετράδα.
Οι «κόκκινοι» βρέθηκαν πίσω με 2-0 από το 33ο λεπτό, κατάφεραν να αντιδράσουν και να ισοφαρίσουν, όμως η προβληματική αμυντική τους λειτουργία εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Έτσι, η ομάδα του Άρνε Σλοτ έμεινε χωρίς νίκη για πέμπτο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος.
Παρότι η Λίβερπουλ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε νωρίς, η Μπόρνμουθ ήταν εκείνη που χτύπησε πρώτη. Στο 27’, ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ δεν αντέδρασε έγκαιρα σε μπαλιά μέσα στην περιοχή, ο Σκοτ πρόλαβε, γύρισε την μπάλα και ο Εβανίλσον με προβολή έκανε το 1-0 από κοντά.
Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ και έξι λεπτά αργότερα διπλασίασαν τα τέρματά τους. Στο 33’, ο Χιλ πέρασε κάθετη στην πλάτη της άμυνας και ο Χιμένες εκτέλεσε ψύχραιμα τον Άλισον στο τετ-α-τετ για το 2-0, βάζοντας τη Λίβερπουλ σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.
Η αντίδραση των φιλοξενούμενων ήρθε λίγο πριν από την ανάπαυλα καθώς ο Φαν Ντάικ με γυριστή κεφαλιά στο 45’, μετά από εκτέλεση κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, μείωσε σε 2-1 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς.
Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν στη συνέχεια να ισοφαρίσουν με απευθείας φάουλ του Σόμποσλαϊ στο 80΄ αλλά ο Αντλί με τέρμα στο 95΄ διαμόρφωσε το τελικό 3-2.
Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:
Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ 3-1
(14′ Σάμερβιλ, 28′ πεν. Μπόουεν, 43′ Φερνάντες-82′ Μπρόμπεϊ)
Μπέρνλι-Τότεναμ 2-2
(45′ Τουανζέμπε, 76′ Φόστερ-38′ φαν ντε Φεν, 90’+ Ρομέρο)
Φούλαμ-Μπράιτον 2-1
(72′ Τσουκουέζε, 90’+ Γουίλσον-28′ Αγιάρι)
Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς 2-0
(8′ Μαρμούς, 45’+ Σεμένιο)
Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 3-2
(26΄ Εβανίλσον, 33΄ Χιμένες, 95΄ Αντλί – 45΄ Φαν Ντάικ, 80΄ Σόμποσλαϊ)
Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 25/1
Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι 25/1
Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 25/1
Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γ. 25/1
Έβερτον-Λιντς 26/1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
Άρσεναλ 50 -22αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 46
Άστον Βίλα 43 -22αγ.
Λίβερπουλ 36
Μάντσεστερ Γ. 35 -22αγ.
Τσέλσι 34 -22αγ.
Φούλαμ 34
Μπρέντφορντ 33 -22αγ.
Νιούκαστλ 33 -22αγ.
Σάντερλαντ 33
Έβερτον 32 -22αγ.
Μπράιτον 30
Μπόρνμουθ 30
Κρίσταλ Πάλας 28 -22αγ.
Τότεναμ 28
Λιντς 25 -22αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 22 -22αγ.
Γουέστ Χαμ 20
Μπέρνλι 15
Γουλβς 8