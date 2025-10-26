Ποιος θα το φανταζόταν! Η πρωταθλήτρια της Premier League της περασμένης σεζόν και στις μεταγραφές του καλοκαιριού, Λίβεροπουλ, ηττήθηκε σε τέταρτο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος, απόψε στην έδρα της Μπρέντφορντ με 3-2 και κινδυνεύει από την 9η κιόλας αγωνιστική να μείνει πολύ μακριά από την κορυφή. Και συγκεκριμένα στο -7 σε περίπτωση που η πρωτοπόρος, Άρσεναλ, επικρατήσει την Κυριακή (26/10) στην έδρα της επί της Κρίσταλ Πάλας.

Τι κι αν η ομάδα του Άρνε Σλοτ προερχόταν από την εμφατική «πεντάρα» στο Champions League στην Φρανκφούρτη κι έστειλε… μηνύματα αγωνιστικής ανάκαμψης. Δυστυχώς για τους οπαδούς της και απέναντι στην ομάδα του Άντριους παρουσίασε την ίδια προβληματική εικόνα που έχει ξεκινήσει από τις 20/9 και το «τρίποντο» επί της Έβερτον. Από τότε και σε έξι ματς συνολικά, τέσσερα στο πρωτάθλημα και δύο στο Champions League, οι «κόκκινοι» μετρούν 5 ήττες και μία νίκη, αυτή επί της Αϊντραχτ μεσοβδόμαδα! Κι ο Σαλάχ σκόραρε απόψε μετά την πρώτη αγωνιστική, όταν είχε βρει δίχτυα στο ματς με την Μπόρνμουθ!

Μπορεί να διαμαρτύρονται – και δικαιολογημένα – για το τρίτο γκολ που δέχθηκαν απόψε με το άκρως πέναλτι που δόθηκε σε μαρκάρισμα του Φαν Ντάικ επί του Τιάγκο, αλλά και πριν από αυτό η εικόνα τους δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση την ομάδα των πρώτων πέντε αγωνιστικών και κυρίως αυτή που θα περίμενε ο κόσμος τους με βάση τη μεταγραφική ενίσχυση του καλοκαιριού.

Με… κεκτημένη ταχύτητα από το μεγάλο «διπλό» επί της Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά τελικά επικράτησε με 4-2 της Μπράιτον, πανηγυρίζοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της (για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν), χάρις στην οποία «σκαρφάλωσε» στην 4η θέση της βαθμολογίας της Premier League (4η θέση).

Ο Μπάμπης Κωστούλας μόλις στην 2η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα, πέρασε και πάλι αλλαγή, απόψε στο 79′ και αφού απείλησε στο 88′ με σουτ, στο 90’+2 βρήκε δίχτυα με κεφαλιά και μείωσε προσωρινά σε 3-2. Τελικά ο Εμπεμό στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων «τελείωσε» το ματς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Και ο έτερος Έλληνας της Μπράιτον, Στέφανος Τζίμας, μπήκε αλλαγή στο 87′, χωρίς να φανεί ιδιαίτερα στο μικρό διάστημα που αγωνίστηκε. Ο Ντάνι Γουέλμπεκ πέτυχε το γκολ των φιλοξενούμενων, που ήταν το πέμπτο του στους τέσσερις τελευταίους αγώνες που χρησιμοποιήθηκε!

Η 9η αγωνιστική:

Λιντς-Γουέστ Χαμ 2-1 (3′ Άαρονσον, 15′ Ροντόν – 90′ Φερνάντες)

Τσέλσι-Σάντερλαντ 1-2 (4′ Γκαρνάτσο-22′ Ισίντορ, 90’+ Ταλμπί)

Νιούκαστλ-Φούλαμ 2-1 (18′ Μέρφι, 90′ Γκιμαράες-56′ Λούκιτς)

Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 4-2 (24′ Κούνια, 34′ Κασεμίρο, 61′, 90’+7 Εμπεμό – 74′ Γουέλμπεκ, 90’+2 Κωστούλας)

Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 3-2 (5′ Ουατάρα, 45′ Σάντε, 60′ πέν. Τιάγκο – 45’+5 Κέρκεζ, 89′ Σαλάχ)

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 26/10

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 26/10

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 26/10

Γουλβς-Μπέρνλι 26/10

Έβερτον-Τότεναμ 26/10

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

Άρσεναλ 19

Σάντερλαντ 17 -9αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 16

Μάντσεστερ Γ. 16 -9αγ.

Μπόρνμουθ 15

Λίβερπουλ 15 -9αγ.

Τσέλσι 14 -9αγ.

Τότεναμ 14

Μπρέντφορντ 13 -9αγ.

Κρίσταλ Πάλας 13

Μπράιτον 12 -9αγ.

Άστον Βίλα 12

Νιούκαστλ 12 -9αγ.

Έβερτον 11

Λιντς 11 -9αγ.

Φούλαμ 8 -9αγ.

Μπέρνλι 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Γουέστ Χαμ 4 -9αγ.

Γουλβς 2