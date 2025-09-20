Η πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος και στην εφετινή Πρέμιερ Λιγκ Λίβερπουλ επέκτεινε το απόλυτο σερί της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-1 της Έβερτον στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ δυσκολεύτηκε, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια της, αλλά η ουσία είναι πως κατέγραψε την πέμπτη επιτυχία σε πέντε αγώνες και συνεχίζει ακάθεκτη κερδίζοντας χρόνο, καθώς περιμένει να «δέσουν» οι μεγάλες μεταγραφές της το καλοκαίρι.

Οι «Τόφις» του Ντέιβιντ Μόις αποδείχθηκαν πολύ αξιόμαχος αντίπαλος και ίσως άξιζαν κάτι καλύτερο με βάση την απόδοσή τους μετά την πρώτη μισή ώρα, με τον τεχνικό της Έβερτον και τον Τζακ Γκρίλις να απευθύνονται θυμωμένοι στον διαιτητή μετά τη λήξη.

Τα γκολ του Ράιαν Γκράφενμπερχ και του Ούγκο Εκιτικέ στο πρώτο ημίχρονο έδωσαν στους παίκτες του Σλοτ ένα κυρίαρχο προβάδισμα, αλλά το τέρμα του Ιντρίσα Γκουέγιε στο δεύτερο μέρος οδήγησε σε ένα νευρικό φινάλε για τους γηπεδούχους.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1

(10΄ Γκράφενμπερχ, 29΄ Εκιτικέ – 58΄ Γκουέγιε)

Μπράιτον-Τότεναμ 17:00

Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 17:00

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 17:00

Γουλβς-Λιντς 17:00

Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι 19:30

Φούλαμ-Μπρέντφορντ 22:00

Μπόρνμουθ-Νιούκαστλ 21/9

Σάντερλαντ-Άστον Βίλα 21/9

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι 21/9

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Λίβερπουλ 15 -5αγ.

Άρσεναλ 9

Τότεναμ 9

Μπόρνμουθ 9

Τσέλσι 8

Έβερτον 7 -5αγ.

Σάντερλαντ 7

Μάντσεστερ Σίτι 6

Κρίσταλ Πάλας 6

Νιούκαστλ 5

Φούλαμ 5

Μπρέντφορντ 4

Μπράιτον 4

Μάντσεστερ Γ. 4

Νότιγχαμ Φόρεστ 4

Λιντς 4

Μπέρνλι 3

Γουέστ Χαμ 3

Άστον Βίλα 2

Γουλβς 0