Η Λίβερπουλ πέρασε από το Λονδίνο με 2-1 επί της Τότεναμ και ισοβαθμεί πλέον με την Τσέλσι στην 4η θέση της Premier League μετά από 17 αγωνιστικές. Το ματς κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό από την αποβολή του Τσάβι Σίμονς στο 33΄, με τη Λίβερπουλ να αξιοποιεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα και να παίρνει προβάδισμα 2-0 με τους Ισάκ (56΄), Εκιτικέ (66΄). Μάλιστα ο σκόρερ του πρώτου γκολ τραυματίστηκε πάνω στην προσπάθειά του και αντικαταστάθηκε με την ανησυχία να είναι έκδηλη στις τάξεις των «κόκκινω». Η Τότεναμ έδωσε τη μάχη της, μείωσε με τον Ρισάρλισον αλλά ολοκλήρωσε το ματς με 9 παίκτες λόγω αποβολής του Ρομέρο στις καθυστερήσεις.

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε, σχετικά εύκολα, τα προγνωστικά, επικράτησε με 3-0 της Γουέστ Χαμ στο «Έτιχαντ», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στην Premier League, και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα κυριάρχησαν από την αρχή στο γήπεδο, άνοιξαν το σκορ με τον… συνήθη ύποπτο, Έρλινγκ Χάαλαντ μόλις στο 6ο λεπτό, ενώ ο Νορβηγός σταρ έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ, που πέτυχε ο Ράιντερς (38′) και πέτυχε στη συνέχεια το 19ο φετινό γκολ του (69′), φθάνοντας τα 28 συνολικά τέρματα σε 26 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις!

Από εκεί και πέρα η Μπρέντφορντ με δύο γκολ του Λιούις-Πότερ νίκησε με 2-0 στο «Μολινό» τη Γουλβς, που έχει συμβιβαστεί με την ιδέα του υποβιβασμού, ενώ η Μπόρνμουθ δυσκολεύτηκε και τελικά δεν μπόρεσε να λυγίσει την αντίσταση της Μπέρνλι (1-1). Στο Μπράιτον οι «γλάροι» υποδέχθηκαν τη Σάντερλαντ, είχαν την υπεροχή, αλλά δεν μπόρεσαν ν’ αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους (0-0). Ο Μπάμπης Κωστούλας μπήκε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό.

Νωρίτερα, Νιούκαστλ και Τσέλσι μοιράστηκαν τα ημίχρονα, τα γκολ και τους βαθμούς στο ντέρμπι του «Σεντ Τζέιμς Παρκ» (2-2). Οι «καρακάξες» κυριάρχησαν στο πρώτο μέρος και με πρωταγωνιστή τον Νικ Βολντεμάντε, που πέτυχε δύο γκολ (4′, 20′), προηγήθηκαν με 2-0 και έθεσαν τις βάσεις για τη νίκη.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Λονδίνου αντέδρασε δυναμικά και κατάφερε να μειώσει αρχικά με το εξαιρετικό σουτ-φάουλ του Ρις Τζέιμς (49′) και τελικά να ισοφαρίσει με τον Ζοάο Πέδρο στο 66ο λεπτό, φεύγοντας έτσι με το βαθμό της ισοπαλίας από τη βόρεια Αγγλία.

Η 17η αγωνιστική:

Νιούκαστλ-Τσέλσι 2-2 (4′, 20′ Βολντεμάντε-49′ Τζέιμς, 66′ Πέδρο)

Μπόρνμουθ-Μπέρνλι 1-1 (67′ Σεμένιο-90′ Μπρόγια)

Μπράιτον-Σάντερλαντ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ 3-0 (6′, 69′ Χάαλαντ, 38′ Ράιντερς)

Γουλβς-Μπρέντφορντ 0-2 (63′, 72′ Λιούις-Πότερ)

Τότεναμ-Λίβερπουλ 1-2 (83΄ Ρισάρλισον – 56΄ Ισάκ, 66΄ Εκιτικέ)

Έβερτον-Άρσεναλ (22:00)

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας (22:00)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γ. 21/12

Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/12

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 37

Άρσεναλ 36 -16αγ.

Άστον Βίλα 33 -16αγ.

Τσέλσι 29

Λίβερπουλ 29

Σάντερλαντ 27

Κρίσταλ Πάλας 26 -16αγ.

Μάντσεστερ Γ. 26 -16αγ.

Έβερτον 24 -16αγ.

Μπράιτον 24

Νιούκαστλ 23

Μπρέντφορντ 23

Μπόρνμουθ 22

Τότεναμ 22

Φούλαμ 20 -16αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -16αγ.

Λιντς 16 -16αγ.

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 11

Γουλβς 2