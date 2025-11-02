Μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες στην Premier League (τελευταία νίκη στις 20/9 επί της Έβερτον με 2-1) και πέντε συνολικά εντός των συνόρων, μετά τον αποκλεισμό από την Κρίσταλ Πάλας στο League Cup, η Λίβερπουλ επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Τέσσερα 24ωρα πριν το μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της league phase του Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Άνφιλντ», η ομάδα του Άρνε Σλοτ, στο ίδιο γήπεδο, επικράτησε με 2-0 της Άστον Βίλα, χάρις στο – τρίτο στο πρωτάθλημα – γκολ του Σαλάχ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και του Γκράβενμπερχ στο 58′.

Οι «κόκκινοι» μετά από περίπου ενάμιση μήνα… ξηρασίας επέστρεψαν στα «τρίποντα» σε μία περίοδο που οι… μουρμούρες και η αμφισβήτηση ήταν στην καθημερινότητα στο «Μερσεϊσάιντ».

Η 10η αγωνιστική:

Μπράιτον-Λιντς 3-0 (11′ Γουέλμπεκ, 64′, 70′ Γκόμες)

Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2 (14′ Γκιοκέρες, 35′ Ράις)

Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0 (30′ Ματετά, 51′ αυτ. Κόλινς)

Φούλαμ-Γουλβς 3-0 (9′ Σεσενιόν, 62′ Γουίλσον, 75′ αυτ. Μοσκέρα)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (48′ Γκιμπς-Γουάιτ, 50′ Σαβόνα-34′ Κασεμίρο, 81′ Ντιαλό)

Τότεναμ-Τσέλσι 0-1 (34′ Ζοάο Πέδρο)

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 2-0 (48′ Σαλάχ, 58′ Γκράβενμπερχ)

Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ 2/11

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ 2/11

Σάντερλαντ-Έβερτον 3/11

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Άρσεναλ 22

Μπόρνμουθ 18 -9αγ.

Λίβερπουλ 18

Τσέλσι 17

Τότεναμ 17

Σάντερλαντ 17 -9αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 16 -9αγ.

Μάντσεστερ Γ. 17

Άστον Βίλα 15

Κρίσταλ Πάλας 16

Μπρέντφορντ 13

Νιούκαστλ 12 -9αγ.

Μπράιτον 15

Έβερτον 11 -9αγ.

Λιντς 11

Μπέρνλι 10

Φούλαμ 11

Νότιγχαμ Φόρεστ 6

Γουέστ Χαμ 4 -9αγ.

Γουλβς 2