Ο Γιαν Ντιομαντέ είναι το νέο μεγάλο αστέρι του αφρικάνικου ποδοσφαίρου και αποτελεί το Νο.1 στόχο για τους Ευρωπαϊκούς Συλλόγους στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Ο 19χρονος διεθνής εξτρέμ από την Ακτή Ελεφαντοστού έχει εντυπωσιάσει με το ταλέντο του και είναι στις μεταγραφικές λίστες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ομάδων, αλλά προτιμά να συνεχίσει την καριέρα στην ομάδα των ονείρων του, τη Λίβερπουλ, ενώ και η Παρί Σεν Ζερμέν διεκδικεί τα δικαιώματά του.

Το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας «Bild» αναφέρει πως η «Fenway Sports Group», η αμερικανική εταιρεία επενδύσεων και ιδιοκτήτρια της αγγλικής ομάδας, άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση του νεαρού άσου, αλλά η Λειψία απάντησε αρνητικά στην επίσημη πρόταση 100 εκατ. ευρώ που κατέθεσαν οι «κόκκινοι» και ζητά 120 εκατ. για να συναινέσει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.