Το συγκινητικό γράμμα του Κλοπ σε φίλαθλο της Λίβερπουλ με καρκίνο

Ο Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, εξέπληξε ευχάριστα ένα φίλαθλο των «κόκκινων» με καρκίνο, γράφοντάς του ένα συγκινητικό γράμμα, το οποίο ο αδελφός του θέλησε να μοιραστεί, δημοσιεύοντάς το στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Αγαπητέ Κρις,

Πρώτα απ' όλα, ελπίζω να μην σε πειράζει που σου γράφω. Θέλω απλώς να ξέρεις ότι όλοι στην οικογένεια της Λίβερπουλ είμαστε δίπλα σου.

Προφανώς είναι πολύς κόσμος και υπάρχουν στιγμές που σταματάω και σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι με στηρίζουν εμένα και τους παίκτες μου και το κεφάλι μου εκρήγνυται. Αλλά το γεγονός ότι είμαστε όλοι μαζί είναι αυτό που κάνει αυτόν τον σύλλογο τόσο ξεχωριστό.

Ελπίζω αυτή τη φορά να μην τους πειράζει που μιλάω εκ μέρους τους, όταν λέω ότι είμαστε όλοι μαζί σου. Δεν είναι μόνο λόγια, είναι κάτι που έχει πραγματικά σημασία για εμάς. Όταν ακούω τους παίκτες μου να μιλούν για το τι τους βοηθάει στις δύσκολες μέρες, ένα από αυτά που λένε όλοι είναι ότι η υποστήριξη του συλλόγου και των οπαδών κάνει τη διαφορά.

Ένα άλλο πράγμα που μου λένε είναι ότι η οικογένειά τους είναι το πιο σημαντικό πράγμα για αυτούς. Μάλλον δεν χρειάζεται να σου το πω αυτό, γιατί μου είπαν ότι έχεις μια λαμπρή οικογένεια και φίλους γύρω σου και ότι όλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να σε υποστηρίξουν.

Δεν θα περπατήσεις ποτέ μόνος

Γιούργκεν Κλοπ».

My brother got this letter from Jurgen Klopp whilst having treatment for his cancer. What a gent ❤️😢 #ynwa pic.twitter.com/DuPbvhM8fJ