Ελληνικός «εμφύλιος» στο Νόριτς-Λίβερπουλ: Βασικοί οι Γιαννούλης και Τσιμίκας, στον πάγκο ο Τζόλης

Έντονο θα είναι το ελληνικό στοιχείο στο παιχνίδι της Νόριτς με τη Λίβερπουλ (19.30), για την 1η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ.

Κι αυτό γιατί ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Κώστας Τσιμίκας θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα των ομάδων τους.

Ο πρώην μπακ του ΠΑΟΚ έχει ρόλο βασικού στα «καναρίνια», ενώ ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού εκμεταλλεύεται την απουσία του τραυματία Ρόμπερτσον και θα βρεθεί στην ενδεκάδα.



Αντιθέτως, ο νεοαποκτηθείς επιθετικός της Νόριτς, Χρήστος Τζόλης, βρίσκεται στον πάγκο και θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα.



Να σημειωθεί επίσης ότι στη Λίβερπουλ επιστρέφει μετά από έναν περίπου χρόνο ο στόπερ Φαν Ντάικ.



Αναλυτικά οι ενδεκάδες:

Νόριτς (Ντάνιελ Φάρκε): Κρουλ - Άαρονς, Χάνλεϊ, Γκίμπσον, Γιαννούλης - Γκίλμουρ, Ραπ, Λεέ-Μελού - Ράσιτσα, Κάλντγουελ, Πούκι



Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Άλισον - Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μάτιπ, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας - Μίλνερ, Οξλέιντ-Τσάμπερλεν, Κεϊτά - Μανέ, Σαλάχ, Ζότα



