Κλοπ: «Η γυναίκα μου με έπεισε να ανανεώσω με τη Λίβερπουλ»

Ακόμη έναν λόγο για να είναι ευτυχισμένοι έχουν το τελευταίο 24ωρο οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ, καθώς, μετά τη χθεσινή νίκη της ομάδας τους με 2-0 επί της Βιγιαρεάλ, που δίνει σαφές προβάδισμα στους Άγγλους για την πρόκριση στον τελικό του Champions League είδαν τον Γιούργκεν Κλοπ να ανανεώνει τη συνεργασία του με τον σύλλογο του Μερσεϊσάιντ μέχρι το 2026.

Για την εξέλιξη αυτή οι υποστηρικτές θα πρέπει να ευγνωμονούν τη σύζυγο του Γερμανού τεχνικού, καθώς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, η γυναίκα του, Ούλα επιθυμούσε διακαώς να παραμείνουν στο Λίβερπουλ, συμπληρώνοντας ότι έκανε αυτό που ήθελε εκείνη «ως καλός σύζυγος».

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το πιο σημαντικό συμβόλαιο που έχω υπογράψει στη ζωή μου είναι αυτό με τη σύζυγό μου, Ούλα. Για αυτό και άνοιξε ξανά η κουβέντα. Για την ακρίβεια, ήμασταν στο τραπέζι της κουζίνας και η Ούλα μου είπε: ‘’Δεν το βλέπω να φεύγουμε από δω το 2024’’. Της είπα ‘’Τι;’’.

Κάπως έτσι ξεκίνησε και είπα στον εαυτό μου “ας το σκεφτούμε λίγο’’. Κι όταν το σκέφτηκα, ήταν ξεκάθαρο πως έπρεπε να κάνω άλλη μία πολύ σημαντική κουβέντα, αυτή με τον Πεπ Λάιντερς.

Είναι ίσως ο βασικός λόγος που είμαι εδώ και η σύνδεσή μας δεν περιορίζεται στο ποδόσφαιρο. Όταν μου είπε ‘’φυσικά, είμαι μέσα’’, τότε έγινε εμφανές πως ήμασταν ανοιχτοί για οποιαδήποτε συζήτηση με τον σύλλογο και γι’ αυτό είμαστε εδώ που είμαστε τώρα».

