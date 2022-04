Κώστας Τσιμίκας: «Τρελάθηκε» με το σύνθημα που έγραψαν γι' αυτόν οι φίλοι της Λίβερπουλ!

O Κώστας Τσιμίκας έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις την εφετινή σεζόν με τη Λίβερπουλ και έχει κερδίσει το -πάντα απαιτητικό- κοινό του φημισμένου αγγλικού συλλόγου.

Η αγάπη των φιλάθλων της ομάδας του Μερσεϊσάιντ είναι τέτοια που δημιούργησαν ένα τραγούδι-σύνθημα για τον Έλληνα διεθνή μπακ, βασισμένο στους ρυθμούς του «Gimme, Gimme, Gimme!» των ABBA.

⭐ 𝗕𝗢𝗡𝗨𝗦 𝗥𝗢𝗨𝗡𝗗 ⭐



🎶 Ask a teammate to sing a line from your Liverpool song…



“𝐈 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐧𝐠, 𝐛𝐫𝐨!" 🤣 pic.twitter.com/awo6JkaJR4