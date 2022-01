Λίβερπουλ: Θετικός στον κορωνοϊό ο Κλοπ, δεν θα βρίσκεται στον πάγκο κόντρα στην Τσέλσι

Χωρίς τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο θα παραταχθεί η Λίβερπουλ στο αυριανό ντέρμπι με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο Γερμανός τεχνικός, όπως ανακοινώθηκε από τους «ρεντς», διαγνώστηκε με κορωνοϊό και ως εκ τούτου δεν θα είναι σε θέση να κοουτσάρει την ομάδα του από τον πάγκο, όπου θα βρίσκεται ο άμεσος βοηθός του, Πεπ Λάιντερς.

Εκτός από τον προπονητή της, η Λίβερπουλ γνωστοποίησε ότι, όπως προέκυψε στα τελευταία τεστ, θετικά στον κορωνοϊό διαγνώστηκαν και τρία μέλη του επιτελείου του Γερμανού.

Jürgen Klopp will miss our meeting with Chelsea on Sunday after returning a suspected positive COVID-19 test result.