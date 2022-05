Ο Νταλγκλίς τίμησε την μνήμη των θυμάτων του Χέιζελ

Μία ημέρα πριν από την συμπλήρωση 37 ετών από την τραγωδία του Χέιζελ, ο Κέβιν Νταλγκλίς τίμησε την μνήμη των θυμάτων με μία συμβολική κίνηση.

Πιο συγκεκριμένα, δύο ώρες πριν την έναρξη του τελικού στο «Σταντ Ντε Φρανς» ο παλαίμαχος άσος των «ρεντς» πλησίασε τον χώρο στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, όπου βρίσκεται το έμβλημα της ομάδας και κατέθεσε στεφάνι στην μνήμη των 39 θυμάτων.

Sir Kenny Dalglish has laid a wreath before kick-off in memory of the 39 football fans who lost their lives at Heysel Stadium in Belgium, ahead of tomorrow’s 37th anniversary. pic.twitter.com/r1XZqsFYgg