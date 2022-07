Τσιμίκας: «Δεν θα άλλαζα τίποτα στο ποδοσφαιρικό μου ταξίδι»

Ο άσος της Λίβερπουλ, Κώστας Τσιμίκας, φιλοξενήθηκε την Τετάρτη (6/7) στον πολυχώρο Atraktos, σε ένα διαδραστικό event της PROSPORT για την παρουσίαση των νέων δράσεων και συνεργασιών του εκτός των γραμμών του γηπέδου.

Ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ «βομβαρδίστηκε», όπως ήταν αναμενόμενο, από ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου, κάνοντας μία αναδρομή της καριέρας του μέχρι την επίτευξη του στόχου, που δεν ήταν άλλος από το να αγωνιστεί στην «κορυφαία ομάδα του κόσμου». Άλλωστε όπως υπογράμμισε... «από μικρός ονειρευόμουν να παίξω στη Λίβερπουλ».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Γιούργκεν Κλοπ και στην αγάπη του για τον Ολυμπιακό, την ομάδα που τον ανέδειξε.

Αναλυτικά:

- Για τις αντιξοότητες που συνάντησε στο ποδόσφαιρο: «Βρήκα δυσκολίες όμως πίστεψα στον εαυτό μου και οι άνρωποι μου πίστεψαν σε εμέα και με βοήθησαν να τα καταφέρω».

- Για την εκτέλεση πέναλτι που χάρισε το FA Cup στη Λίβερπουλ: «Ήμουν πολύ αγχωμένος ότα πήραν την μπάλα αλλά οταν την έστησα ήμουν σιγουρος πως θα τα καταφέρω και θα πανηγυρίσουμε τον τίτλο. Ήμουν το νούμερο 7 και δικαιώθηκα».

- Για την επιλογή του να πάει στη Λίβερπουλ: «Hταν μια πρόκληση για μενα η Λίβερπουλ. Ήξερα ποιον ειχα μπροστα μου (Ρόμπερτσον). Δεν βάζω ποτέ ταβάνι στον εαυτό μου. Αυτό θα κανω πάντα μέχρι να καθιερωθω και να κερδίσω περισσότερα τρόπαια με την ομάδα μου»

- Για την πορεία της Εθνικής με τον Γκουστάβο Πογιέτ: «Ειναι σημαντικο που ήρθε και μας ένωσε ο νέος μας προπονητής. Όλα τα παιδιά θέλουμε τη διάκριση με την Εθνική. Ο κόσμος που ήρθε στον Βόλο μας έδωσε το έξτρα κίνητρο και για αυτούς νικήσαμε. Θέλουμε να επανέλθει η Εθνική εκεί που ήταν και πρέπει να είναι».

- Για τον Γιούργκεν Κλοπ: «Η αγκαλιά του είναι... ζεστή. Με εξιτάρει όταν μου φωνάζει. Ο Κλοπ θέλει να μας εξελίξει και να μας κάνει καλύτερους. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό».

- Για την παρουσία του στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ και για την επαφή του με τους συμπαίκτες του: «Έξι μήνες πριν πάω στη Λίβερπουλ είχαμε μιλήσει και κάποιοι δεν με πίστευαν! Για μένα ήταν... οκ. Δεν ήθελα να δείξω ότι είμαι μικρός και αυτοί μεγάλοι. Προσπαθούνα να είμαι στο ίδιο επίπεδο με όλα τα παιδιά. Πλέον έχουμε δημιουργήσει στενές σχέσεις και μια καλή παρέα».

- Για την ιδέα να παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό στο Champions League και το ενδεχόμενο τις επιστροφής του στον Πειραιά: «Με κάνει να χαμογελάω η ιδέα να παίξω με τους φίλους μου που παίζουν στον Ολυμπιακό. Αν θα γυρίσω μόνο ο Θεός το ξέρει. Αγαπώ τον Ολυμπιακό. Επειδή με στήριξε και με πίστεψε από όταν ήμουν στις Σέρρες. Εύχομαι στον Ολυμπιακό να νικάει πάντα επειδή του αξίζει».

- Για τη σχέση αγάπης με τα δύο του κατοικίδια: «Είχα πάρει τα δυο σκυλάκια μου σε μια περίοδο που δεν ήμουν καλά. Με βοήθησαν πολύ και με έκαναν χαμογελάω. Ότι εχω πετύχει το έκανα επειδή με κάνουν να χαμογελάω».

- Για τη διάλεκτο και τους ανθρώπους από το Μέρσεϊσαϊντ: «Με δυσκόλεψαν τα scouse. Μου φαινόντουσαν σαν... Κινέζικα. Με τον καιρό αγάπησα τη διάλεκτο και τον κόσμο. Ο κόσμος μας στηρίζει πολύ. Χαίρομαι που έγινα ο Greek Scouser και η αγάπη τους είναι σημαντική για μένα».

- Για την πρώτη του μέρα στη Λίβερπουλ: «H πρώτη μου μέρα στη Λίβερπουλ ήταν μαγική. Από το ταξίδι μέχρι τις εξετάσεις όλα με έκαναν χαρούμενο. Είναι κάτι διαφορετικό που δεν μπορώ να εκφράσω με λέξεις».

- Για το αν η Λίβερπουλ είναι η κορυφαία ομάδα του κόσμου: «Για μένα δεν παίζουν ρόλο τα πόσα τρόπαια έχει μια ομάδα. Για εμένα η Λίβερπουλ είναι η κορυφαία για τον κόσμο, το σύνθημα (You Never Walk Alone), για τον προπονητή, για τους παίκτες. Όποιος δεν έχει παίξει μπροστά τους δεν καταλαβαίνει».

- Για την ομάδα που ήθελε να παίξει όταν ήταν μικρός: «Aπό μικρός ονειρευόμουν να παίξω στη Λίβερπουλ. Δεν θα άλλαζα τίποτα στο ποδοσφαιρικό μου ταξίδι. Κάθε απόφαση ήταν για το καλό μου. Μικρός έπαιζα πάντα με τη φανέλα του Ροναλντίνιο, όμως εγώ και ο αδελφός μου θέλαμε να παίξουμε στη Λίβερπουλ του Τζέραρντ και του Σουάρες».