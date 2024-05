Ιστορικό χαρακτήρα έχει το σημερινό ματς της Λίβερπουλ κόντρα στη Γουλβς, καθώς είναι το τελευταίο του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της ομάδας.

Έξω από το «Άνφιλντ» γίνεται ένας χαμός που μόνο με… ματς τίτλου μπορεί να συγκριθεί, καθώς άπαντες θέλουν να τιμήσουν τον Γερμανό τεχνικό, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Φυσικά, οι οπαδοί των «ρεντς» περίμεναν το πούλμαν της ομάδας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σκηνές συγκλονιστικής αποθέωσης, οι οποίες αποδεικνύουν πως αυτό που έχτισε ο Γερμανός τα τελευταία 9 χρόνια είναι κάτι παραπάνω από τους τίτλους και τις επιτυχίες.

A special welcome to Anfield for Jürgen’s Reds ❤️ pic.twitter.com/x17ItW6MGt

— Liverpool FC (@LFC) May 19, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ