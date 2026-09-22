Η απουσία των Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ και Άντι Ρόμπερτσον από τα άκρα της άμυνας της Λίβερπουλ είναι αισθητή. Ο Άγγλος φορά πλέον τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Σκωτσέζος μετακόμισε στην Τότεναμ.

Στη θέση τους οι «κόκκινοι» έχουν πάρει τον Ούγγρο αριστερό μπακ, Μίλος Κέρκεζ, που είχε κάνει αίσθηση με τις εμφανίσεις του στην Μπόρνμουθ, και τον Ολλανδό δεξιό πλάγιο αμυντικό, Τζέρεμι Φρίμπονγκ, μετά από σπουδαίες χρονιές στη Γερμανία και στη Λεβερκούζεν.

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