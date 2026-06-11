Στα χνάρια του πατέρα του, Τζιμπρίλ βαδίζει ο Πρινς Σισέ, καθώς υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του με τη Λίβερπουλ.

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