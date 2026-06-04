Ο Άντονι Ιραόλα είναι ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Οι «ρεντς» ανακοίνωσαν επίσημα τη συμφωνία τους με τον πρώην προπονητή της Μπόρνμουθ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

«Δεν χρειάζονται πολλά για να σε προσελκύσει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η Λίβερπουλ», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός στην επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.

«Προφανώς η ατμόσφαιρα, οι φίλαθλοι, ο ίδιος ο σύλλογος, οι ποδοσφαιριστές, η δυνατότητα να προπονήσω παίκτες κορυφαίου επιπέδου και η ευκαιρία να διεκδικήσω τίτλους είναι στοιχεία που κάνουν αυτή τη θέση εξαιρετικά ελκυστική.

Πιστεύω πως δύσκολα μπορεί κανείς να βρει κάτι πιο ελκυστικό από αυτό. Είναι πραγματικά σπάνιο. Γι’ αυτό είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτή τη νέα πρόκληση» τόνισε ο Βάσκος τεχνικός λίγο μετά τις υπογραφές.

Ο Αντόνι Ιραόλα μετακομίζει στο «Άνφιλντ» έπειτα από τρεις ιδιαίτερα επιτυχημένες σεζόν στην Premier League με την Μπόρνμουθ, την οποία οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κατακτώντας την 6η θέση στο πρωτάθλημα τον περασμένο μήνα.

Γεννημένος στη Χώρα των Βάσκων, στη βόρεια Ισπανία, ο Ιραόλα πραγματοποίησε μία σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα αγωνιζόμενος κυρίως ως δεξιός μπακ. Φόρεσε τη φανέλα της Αθλέτικ Μπιλμπάο για 12 σεζόν, καταγράφοντας περισσότερες από 500 συμμετοχές με τον ιστορικό σύλλογο.

Παράλληλα, αγωνίστηκε επτά φορές με την εθνική Ισπανίας, ενώ τα τελευταία χρόνια της καριέρας του τα πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη φανέλα της New York City FC από το 2015 έως το 2016, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018 στην ΑΕΚ Λάρνακας, με την οποία κατέκτησε το Σούπερ Καπ Κύπρου.

Ακολούθησε η παρουσία του στη Μιραντές της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας, πριν μετακομίσει το 2020 στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Εκεί πέτυχε άμεσα τον στόχο της ανόδου, οδηγώντας την ομάδα στη La Liga από την πρώτη του κιόλας χρονιά στον πάγκο.

Τρία χρόνια αργότερα ήρθε η πρόκληση της Premier League, με την Μπόρνμουθ να του εμπιστεύεται την τεχνική της ηγεσία.

Το έργο του στους «Cherries» κέρδισε τον σεβασμό σε ολόκληρη την Αγγλία. Η κορυφαία στιγμή ήρθε την περασμένη σεζόν, όταν η ομάδα εξασφάλισε την έξοδό της στην Ευρώπη χάρη σε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 18 αγώνων στο δεύτερο μισό της χρονιάς, το οποίο την οδήγησε στην έκτη θέση της βαθμολογίας.

Πλέον, ο Ιραόλα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του αναλαμβάνοντας τη Λίβερπουλ, με πρώτο στόχο την προετοιμασία των «reds» για τη νέα αγωνιστική περίοδο.