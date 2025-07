Σε σοκ βρίσκεται η οικογένεια της Λίβερπουλ αλλά και ολόκληρος ο κόσμος του ποδοσφαίρου, μετά την είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

Εκατοντάδες φίλοι της Λίβερπουλ βρέθηκαν στο «Άνφιλντ» για να αποχαιρετήσουν τον Πορτογάλο σταρ, αφήνοντας λουλούδια, κασκόλ και φανέλες έξω από το γήπεδο.

🔴 Many have come in Anfield to pay their respects to Diego Jota

