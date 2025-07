Η Μπάγερ Μονάχου είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Τζόναθαν Τα και στη θέση του η Λεβερκούζεν ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Τζάρελ Κουάνσα αντί 42 εκατ. ευρώ από τη Λίβερπουλ.

Ο νέος τεχνικός των «ασπιρίνων», Ερικ Τεν Χαγκ, είχε εισηγηθεί την απόκτηση του 22χρονου Αγγλου διεθνή στόπερ της πρωταθλήτριας Αγγλίας, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Αρνε Σλοτ για τη βασική ενδεκάδα.

Ο Κουάνσα βρίσκεται ήδη στη Γερμανία, όπου πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπάγερ.

🚨 Bayer Leverkusen confirm the signing of Jarell Quansah from Liverpool for £30million ✍️ pic.twitter.com/oms25excXt

— LiveScore (@livescore) July 2, 2025