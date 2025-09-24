Γίνεται ένας παίκτης να σκοράρει -στη σωστή εστία εννοείται- και να κάνει έξω φρενών τον προπονητή του; Κι όμως γίνεται.

Αυτό το πέτυχε ο… γίγαντας Ούγκο Εκιτικέ, ο οποίος κατάφερε να κλέψει την παράσταση στο ματς της Λίβερπουλ με τη Σαουθάμπτον, που διεξήχθη το βράδυ της Τρίτης στο «Άνφιλντ», για το Carabao Cup.

Ο Γάλλος φορ πέρασε ως αλλαγή στο ματς και στο 85ο λεπτό σκόραρε, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1, που χάρισε τη νίκη-πρόκριση στους «ρεντς».

Ως εδώ όλα μοιάζουν φυσιολογικά. Εντούτοις ο Εκιτικέ, πάνω στον ενθουσιασμό του για το τέρμα που σημείωσε, έβγαλε τη φανέλα του, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα.

Έτσι, όπως ήταν φυσικό, ο παίκτης της Λίβερπουλ αντίκρισε δεύτερη κίτρινη και αποβλήθηκε από τον διαιτητή, με την απερισκεψία του αυτή να κάνει έξαλλο τον Άρνε Σλοτ.

Hugo Ekitike forgot that he had already received a yellow card and took off his shirt right after scoring a goal. A moment later, he looked at the second yellow cardboard box and flew off the field. 😂😂😂😂😂😂

pic.twitter.com/9K8WBGTp2A — Epic Red Cards (@epicredcards) September 23, 2025

«Ήταν αχρείαστο και ανόητο. Η πρώτη κάρτα ήταν ήδη περιττή. Πρέπει να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Αν σκοράρεις στον τελικό του Champions League στο 87ο λεπτό, ίσως να το καταλάβω. Αλλά είμαι παλιομοδίτης.

Αν είχα πετύχει τέτοιο γκολ, θα πήγαινα στον Φεντερίκο Κιέζα και θα του έλεγα: ”Αυτό το γκολ είναι δικό σου”» δήλωσε ο τεχνικός της Λίβερπουλ, που δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την ενέργεια του Γάλλου.

Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης