Στο σπίτι του Ντιόγκο Ζότα κάθε χρόνο η 4η Δεκεμβρίου ήταν ημέρα χαράς, καθώς τη συγκεκριμένη ημερομηνία είχε τα γενέθλιά του ο άτυχος παίκτης της Λίβερπουλ.

Τα πάντα όμως άλλαξαν, μετά την αποφράδα 3η Ιουλίου του 2025. Τότε που το νήμα της ζωής του αδικοχαμένου Πορτογάλου άσου κόπηκε τόσο πρόωρα, όταν ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο στην Ισπανία, μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα.

Η Λίβερπουλ φυσικά θυμήθηκε τα γενέθλια του Πορτογάλου, δημοσιεύοντας μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, η οποία αναφέρει:

«Σήμερα, όπως κάθε μέρα, θυμόμαστε τον Ντιόγκο Ζότα στα 29α γενέθλιά του.

Όλη μας η αγάπη, οι σκέψεις και οι προσευχές συνεχίζουν να είναι με τη σύζυγό του Ρούτε, τα παιδιά του, τους γονείς του και όλη την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και με τον αδελφό του, Αντρέ.

Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα το 20 μας».


