Η Μίλαν θα πάρει τον Ιανουάριο τα δικαιώματα του Τζο Γκόμεζ από τη Λίβερπουλ.

Ο 28χρονος Άγγλος διεθνής στόπερ δεν είναι στα πλάνα του Άρνε Σλοτ για τη βασική ενδεκάδα και σύμφωνα με την ιταλική αθλητική εφημερίδα «Corriere dello Sport» έχει προσφορές από Κρίσταλ Πάλας, Λιντς και Γουέστ Χαμ για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο ίδιος προτιμά να παίξει στη Serie A με τη φανέλα των «ροσονέρι», με τους οποίους έχει προφορική συμφωνία για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Γκόμες έχει συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Αγγλίας έως το καλοκαίρι του 2027, αλλά με 12 εκατ. ευρώ η Μίλαν μπορεί να τον αποκτήσει. Την περασμένη σεζόν είχε μόλις 17 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, κι αυτές κυρίως αγωνίστηκε ως αλλαγή.