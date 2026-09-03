Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του με τη Λίβερπουλ και αναμένεται να αγωνιστεί στο παιχνίδι με την ‘Ιπσουιτς, για την 3η αγωνιστική της Premier League (4/9, 22:00).

«Δούλεψε καλά μαζί μας και, αν πάνε όλα καλά στη σημερινή προπόνηση, θα είναι διαθέσιμος αύριο» δήλωσε ο Άντονι Ιραόλα για τον Γάλλο επιθετικό, που αποκτήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν έναντι 144 εκατ. ευρώ και έγινε η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ, μετά από εκείνη του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ.

«Ήταν προτεραιότητά μας να αποκτήσουμε έναν πολύ-πολύ καλό ποδοσφαιριστή για αυτή τη θέση και νομίζω ότι ήρθε με τη σωστή νοοτροπία. Αντιλήφθηκα ότι ήθελε πραγματικά τη Λίβερπουλ, ήθελε απλά να έρθει εδώ και αυτό είναι ένα καλό πρώτο σημάδι» ανέφερε ακόμη ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος από τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας και κατέληξε: «Τώρα ξέρω τι έχουμε. Υπάρχει πολλή ποιότητα σε αυτή την ομάδα. Τώρα εξαρτάται από εμάς, τους ποδοσφαιριστές και εμένα, να εξελίξουμε αυτό που έχουμε».