Με δύο γκολ του Αλεξάντερ Ίσακ μέσα σε τρία λεπτά (6’, 9’), η Λίβερπουλ πέρασε από την έδρα της Ίπσουιτς με 2-0 και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League.

Ο Άντονι Ιραόλα πέτυχε την πρώτη του νίκη στον πάγκο των «Reds», είδε τον Ίσακ να ανοίγει λογαριασμό με δύο τέρματα και έδωσε στον Μπράντλεϊ Μπαρκολά τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στην Premier League.

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