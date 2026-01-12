Η Λίβερπουλ για 84 λεπτά είχε το άγχος απέναντι στην Μπάρνσλι (ομάδα της League 1), ωστόσο, ο Βιρτς «καθάρισε» στο 84′ και ο Εκιτικέ στο 90’+4 έβαλε το «κερασάκι» στην πρόκριση των «κόκκινων» στους «32» του Κυπέλλου Αγγλίας. Με τα δύο στο φινάλε, η ομάδα του Μερσεϊσάιντ επιβλήθηκε 4-1 της αντιπάλου της στο «Ανφιλντ» και πήρε το «εισιτήριο» για τη συνέχεια του θεσμού, όπου σαφώς θα έχει πιο δύσκολο έργο απέναντι στην Μπράιτον.
Ο Σομποσλάι στο 9′ και ο Φρίμπονγκ στο 36′ έδωσαν… αέρα δύο τερμάτων στο συγκρότημα του Άρνε Σλοτ, ωστόσο, στο 40′ ο Φίλιπς έβαλε ξανά στο ματς τους φιλοξενούμενους. Στο 84′ ο Βιρτς έδωσε την «χαριστική βολή» και στις καθυστερήσεις ο Εκιτικέ έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη-πρόκριση επί της Μπάρνσλι.
Τα αποτελέσματα του Γ’ γύρου του κυπέλλου Αγγλίας:
Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν 1-0
Πρέστον-Γουίγκαν 0-1
Ρέξαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 4-3 πέν. / 3-3 κ.δ. και παρ.
Μίλτον Κέινς Ντονς-Όξφορντ Γιουνάιτεντ 3-4 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.
Γουλβς-Σρούσμπερι 6-1
Τσέλτεναμ-Λέστερ 0-2
Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1
Έβερτον-Σάντερλαντ 0-3 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.
Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον 2-3
Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ 2-1
Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ 10-1
Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ 0-2
Φούλαμ-Μίντλεσμπρο 3-1
Μπέρνλι-Μίλγουολ 5-1
Σάλφορντ Σίτι-Σουίντον Αναβολή
Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον 0-5
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 4-3 πέν. / 2-2 κ.δ. και 3-3 παρ.
Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι 1-0
Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2
Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ 3-2
Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ 2-3
Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ 5-1
Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι 1-5
Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς 1-3
Πόρτσμουθ-Άρσεναλ 1-4
Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 2-1 στην παράταση
Νόριτς-Γουόλσολ 5-1
Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ 5-6 πέν. / 1-1 κ.δ. και 2-2 παρ.
Χαλ-Μπλάκμπερν 4-3 πέν. / 0-0 κ.δ. και παρ.
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ 3-4
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον 1-2
Λίβερπουλ-Μπάρνσλι 4-1
Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας:
Λίβερπουλ – Μπράιτον
Στόουκ Σίτι – Φούλαμ
Όξφορντ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
Σαουθάμπτον – Λέστερ Σίτι
Ρέξαμ – Ίπσουιτς Τάουν
Άρσεναλ – Γουίγκαν
Χαλ Σίτι – Τσέλσι
Μπέρτον Άλμπιον – Γουέστ Χαμ
Μπέρνλι – Μάνσφιλντ Τάουν
Νόριτς Σίτι – Γουέστ Μπρομ
Πορτ Βέιλ – Μπρίστολ Σίτι
Γκρίμσμπι Τάουν – Γουλβς
Άστον Βίλα – Νιούκαστλ
Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Σίτι/Σουίντον Τάουν
Μακλσφιλντ – Μπρέντφορντ