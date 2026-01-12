Η Λίβερπουλ για 84 λεπτά είχε το άγχος απέναντι στην Μπάρνσλι (ομάδα της League 1), ωστόσο, ο Βιρτς «καθάρισε» στο 84′ και ο Εκιτικέ στο 90’+4 έβαλε το «κερασάκι» στην πρόκριση των «κόκκινων» στους «32» του Κυπέλλου Αγγλίας. Με τα δύο στο φινάλε, η ομάδα του Μερσεϊσάιντ επιβλήθηκε 4-1 της αντιπάλου της στο «Ανφιλντ» και πήρε το «εισιτήριο» για τη συνέχεια του θεσμού, όπου σαφώς θα έχει πιο δύσκολο έργο απέναντι στην Μπράιτον.

Ο Σομποσλάι στο 9′ και ο Φρίμπονγκ στο 36′ έδωσαν… αέρα δύο τερμάτων στο συγκρότημα του Άρνε Σλοτ, ωστόσο, στο 40′ ο Φίλιπς έβαλε ξανά στο ματς τους φιλοξενούμενους. Στο 84′ ο Βιρτς έδωσε την «χαριστική βολή» και στις καθυστερήσεις ο Εκιτικέ έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη-πρόκριση επί της Μπάρνσλι.

Τα αποτελέσματα του Γ’ γύρου του κυπέλλου Αγγλίας:

Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν 1-0

Πρέστον-Γουίγκαν 0-1

Ρέξαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 4-3 πέν. / 3-3 κ.δ. και παρ.

Μίλτον Κέινς Ντονς-Όξφορντ Γιουνάιτεντ 3-4 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.

Γουλβς-Σρούσμπερι 6-1

Τσέλτεναμ-Λέστερ 0-2

Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1

Έβερτον-Σάντερλαντ 0-3 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.

Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον 2-3

Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ 2-1

Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ 10-1

Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ 0-2

Φούλαμ-Μίντλεσμπρο 3-1

Μπέρνλι-Μίλγουολ 5-1

Σάλφορντ Σίτι-Σουίντον Αναβολή

Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον 0-5

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 4-3 πέν. / 2-2 κ.δ. και 3-3 παρ.

Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι 1-0

Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2

Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ 3-2

Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ 2-3

Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ 5-1

Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι 1-5

Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς 1-3

Πόρτσμουθ-Άρσεναλ 1-4

Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 2-1 στην παράταση

Νόριτς-Γουόλσολ 5-1

Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ 5-6 πέν. / 1-1 κ.δ. και 2-2 παρ.

Χαλ-Μπλάκμπερν 4-3 πέν. / 0-0 κ.δ. και παρ.

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ 3-4

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον 1-2

Λίβερπουλ-Μπάρνσλι 4-1

Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας:

Λίβερπουλ – Μπράιτον

Στόουκ Σίτι – Φούλαμ

Όξφορντ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ

Σαουθάμπτον – Λέστερ Σίτι

Ρέξαμ – Ίπσουιτς Τάουν

Άρσεναλ – Γουίγκαν

Χαλ Σίτι – Τσέλσι

Μπέρτον Άλμπιον – Γουέστ Χαμ

Μπέρνλι – Μάνσφιλντ Τάουν

Νόριτς Σίτι – Γουέστ Μπρομ

Πορτ Βέιλ – Μπρίστολ Σίτι

Γκρίμσμπι Τάουν – Γουλβς

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ

Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Σίτι/Σουίντον Τάουν

Μακλσφιλντ – Μπρέντφορντ