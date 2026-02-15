Η Μάνσφιλντ πέτυχε ένα από τα τυπικά «μπαμ» του FA Cup στον 4ο γύρο της διοργάνωσης. Η ομάδα της τρίτης κατηγορίας (Division 1) νίκησε 2-1 εκτός έδρας και απέκλεισε τη Μπέρνλι, εκπρόσωπο της Premier League. Έτσι, προκρίθηκε στους «16» και μάλιστα με ανατροπή αφού οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Λόρεντ στο 21΄, αλλά οι Όουτς (53΄), Ριντ (80΄) «γύρισαν» το ματς.

Στο τελευταίο ματς της ημέρας, η Λίβερπουλ νίκησε 3-0 (42΄ Τζόουνς, 56΄ Σόμποσλαϊ, 68΄πεν. Σαλάχ) τη Μπράιτον στο «Άνφιλντ». Βασικός με τους φιλοξενούμενους ήταν ο Μπάμπης Κωστούλας και αγωνίστηκε σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού.

Τα αποτελέσματα του 4ου γύρου:

Ρέξαμ-Ίπσουιτς 1-0

Χαλ-Τσέλσι 0-4

Μπέρτον Άλμπιον-Γουέστ Χαμ 0-1

Σαουθάμπτον-Λέστερ 2-1 (παρ.)

Μπέρνλι-Μάνσφιλντ 1-2

Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 3-1

Πορτ Βέιλ-Μπρίστολ Σίτι ΑΝΒΛ

Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ Σίτι 2-0

Άστον Βίλα-Νιούκαστλ 1-3

Λίβερπουλ-Μπράιτον 3-0

Μπέρμιγχαμ-Λιντς 15/2

Γκρίμσμπι-Γουλβς 15/2

Στόουκ Σίτι-Φούλαμ 15/2

Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 15/2

Άρσεναλ-Γουίγκαν 15/2

Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ 16/2