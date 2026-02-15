Η Μάνσφιλντ πέτυχε ένα από τα τυπικά «μπαμ» του FA Cup στον 4ο γύρο της διοργάνωσης. Η ομάδα της τρίτης κατηγορίας (Division 1) νίκησε 2-1 εκτός έδρας και απέκλεισε τη Μπέρνλι, εκπρόσωπο της Premier League. Έτσι, προκρίθηκε στους «16» και μάλιστα με ανατροπή αφού οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Λόρεντ στο 21΄, αλλά οι Όουτς (53΄), Ριντ (80΄) «γύρισαν» το ματς.
Στο τελευταίο ματς της ημέρας, η Λίβερπουλ νίκησε 3-0 (42΄ Τζόουνς, 56΄ Σόμποσλαϊ, 68΄πεν. Σαλάχ) τη Μπράιτον στο «Άνφιλντ». Βασικός με τους φιλοξενούμενους ήταν ο Μπάμπης Κωστούλας και αγωνίστηκε σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού.
Τα αποτελέσματα του 4ου γύρου:
Ρέξαμ-Ίπσουιτς 1-0
Χαλ-Τσέλσι 0-4
Μπέρτον Άλμπιον-Γουέστ Χαμ 0-1
Σαουθάμπτον-Λέστερ 2-1 (παρ.)
Μπέρνλι-Μάνσφιλντ 1-2
Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 3-1
Πορτ Βέιλ-Μπρίστολ Σίτι ΑΝΒΛ
Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ Σίτι 2-0
Άστον Βίλα-Νιούκαστλ 1-3
Λίβερπουλ-Μπράιτον 3-0
Μπέρμιγχαμ-Λιντς 15/2
Γκρίμσμπι-Γουλβς 15/2
Στόουκ Σίτι-Φούλαμ 15/2
Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 15/2
Άρσεναλ-Γουίγκαν 15/2
Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ 16/2