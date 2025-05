Χιλιάδες οπαδοί της Λίβερπουλ γιορτάζουν την επιστροφή της αγαπημένης τους ομάδας στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Μετά την πανηγυρική επικράτηση επί της Κρίσταλ Πάλας στο Άνφιλντ και τη φιέστα της 25ης Μαΐου, οι παίκτες της Λίβερπουλ, η σπουδαία αυτή ομάδα του Άρνε Σλοτ, γιόρτασαν σήμερα (26/5) την κατάκτηση στην Premier League με μια θριαμβευτική παρέλαση σε ένα ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της πόλης, μπροστά σε χιλιάδες εκστασιασμένους οπαδούς τους.

Η Λίβερπουλ σφράγισε τον τίτλο τον περασμένο μήνα με τέσσερα παιχνίδια να απομένουν και τελείωσε τη σεζόν με ένα σημαντικό προβάδισμα 10 πόντων έναντι της Άρσεναλ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Σήκωσαν το τρόπαιο χθες (25/5) μετά την ισοπαλία 1-1 με την Κρίσταλ Πάλας στο «Άνφιλντ».

Τη Δευτέρα 26 Μαΐου λοιπόν, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο χαιρετούσαν τους φιλάθλους από ένα ανοιχτό λεωφορείο με τις λέξεις «Δικό μας. Πάλι» ζωγραφισμένες στο πλάι, ενώ άναβαν κόκκινες φωτοβολίδες κατά μήκος της διαδρομής που ξεκινούσε από το «Allerton Maze» και κατέληγε στην «Blundell Street».

Χιλιάδες οπαδοί των “ρεντς” έχουν ξεχυθεί στους δρόμους του Λίβερπουλ για να πανηγυρίσουν την επιστροφή στον θρόνο της Premier League, μετά από πέντε χρόνια και την περίοδο 2019-20, όταν δεν μπόρεσαν να γιορτάσουν τότε εξαιτίας της πανδημίας.

🏆 🚌 The Liverpool FC trophy parade has taken over the streets after they couldn’t celebrate after winning the Premier League in 2020 due to COVID-19 pandemic.#LFCChampions||#YNWA pic.twitter.com/e21G6nkx1M

Ο προηγούμενος προπονητής της Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ ήταν παρών στους πανηγυρισμούς, μαζί με τον θρύλο του Άνφιλντ Κένι Νταλγκλίς, ώστε να παρακολουθήσουν την περιοδεία των «κόκκινων» με το ανοιχτό λεωφορείο και το τρόπαιο της Premier League σε περίοπτη θέση.

Ο βροχερός καιρός στο Λίβερπουλ, στάθηκε αδύνατον να τους σταματήσει, με τους φιλάθλους των «ρεντς» να συρρέουν κατά χιλιάδες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης για να γιορτάσουν και να πανηγυρίσουν μαζί με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.

Liverpool is rocking .. cold 🥶 rain ☔️ hail we come out . just wait till the team bus comes through.. is there any other fans like this here or Europe or South America?? I doubt it ! pic.twitter.com/ZbdCYzuI6E — Mebsi (@MebsiLFC) May 26, 2025

Hahaha wow HIS NAME IS LUCHO pic.twitter.com/xEtMagC8Gq — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) May 26, 2025

Η Λίβερπουλ είχε επίσης τον Κάλβιν Χάρις ως DJ στο λεωφορείο της ομάδας της, με τον Σκωτσέζο μουσικό να επαναλαμβάνει τον ρόλο του από την παρέλασή τους το 2022 μετά τις νίκες στο Κύπελλο Αγγλίας και το League Cup.

Οι εορτασμοί ήταν εντελώς διαφορετικοί από όταν η Λίβερπουλ κέρδισε για τελευταία φορά την Premier League τη σεζόν 2019-20, με τους οπαδούς να έχουν στερηθεί την παρέλαση πριν από πέντε χρόνια λόγω των περιορισμών του Covid-19.