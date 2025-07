Το συγκλονιστικό video της Λίβερπουλ για τον Ζότα

Στη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα οι «κόκκινοι» αποφάσισαν να μην φορέσει κανείς άλλος τη φανέλα με το 20, που ανήκε στον αδικοχαμένο Πορτογάλο διεθνή επιθετικό.

Ο Ζότα έπαιξε κομβικό ρόλο στην κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου του Λίβερπουλ, αλλά η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι.

Την απόσυρση της φανέλας με το «20» ζητούσαν επίμονα από τις πρώτες ώρες που έγινε γνωστή η τραγική είδηση οι φίλοι της Λίβερπουλ και η διοίκηση έκανε πράξη το αίτημά τους.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Liverpool have confirmed that the number 2️⃣0️⃣ shirt will be rightly immortalised in honour of Diogo Jota. 💔🇵🇹🕊️ pic.twitter.com/VXTdOSJEOu

