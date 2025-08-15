Η Λίβερπουλ υποδέχθηκε στο Άνφιλντ την Μπόρνμουθ για την πρεμιέρα της Premier League. Το κλίμα ήταν συγκινησιακά φορτισμένο, καθώς πριν τη σέντρα οι οπαδοί των Reds σχημάτισαν ένα κορεό στο Κοπ στη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ τραγουδούσαν συγκινημένοι του “You’ll Never Walk Alone”, τη στιγμή που οι παίκτες των δύο ομάδων, εμφανώς επηρεασμένοι μαζεύτηκαν στη σέντρα για να τηρήσουν ένα λεπτό σιγής.

A lot of love at Anfield tonight ❤️ RIP Jota/Silva pic.twitter.com/lsWokAvmmP — Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) August 15, 2025

Ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε στις 3 Ιουλίου, μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία. Το τραγικό συμβάν βύθισε στο πένθος την οικογένεια της Λίβερπουλ, η οποία ακόμη παλεύει να το ξεπεράσει.

Ο Αρνε Σλοτ κοιτούσε με απλανές βλέμμα στην εξέδρα, ενώ πάρα πολλοί οπαδοί σήκωσαν διάσπαρτα πανό στις εξέδρες του Ανφιλντ, αφιερωμένα στον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, αλλά και στον αδερφό του, Αντρέ.