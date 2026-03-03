Θέμα… Άρνε Σλοτ έχει προκύψει στη Λίβερπουλ, καθώς η διοίκηση δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένη από τη δουλειά του τη φετινή σεζόν. Όπως αναφέρει η αγγλική ιστοσελίδα «Football Insider» οι «ρεντς» δεν σκοπεύουν να τον «δέσουν» με νέο συμβόλαιο, ώστε να τον κρατήσουν στον πάγκο και τα επόμενα χρόνια.

Μπορεί ο 47χρονος Ολλανδός κόουτς να είχε κάνει εξαιρετική δουλειά την περασμένη σεζόν, οδηγώντας τους «κόκκινους» στην κατάκτηση του τίτλου στην Premier League, αλλά φέτος, παρά τις μεγάλες μεταγραφές, η ομάδα είναι εκτός διεκδίκησης τίτλου.

Μάλιστα στο «Άνφιλντ» έχει αρχίσει ν’ ακούγεται τ’ όνομα του Τσάμπι Αλόνσο, που πρόσφατα απολύθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Σλοτ ανέλαβε τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2023, αφήνοντας την Ολλανδία και τη Φέγενορντ, για να αντικαταστήσει τον Γιούργκεν Κλοπ, με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Το ρεπορτάζ υποστηρίζει πως η διοίκηση θα κρατήσει τον Σλοτ στον πάγκο, μόνο αν εξασφαλιστεί μια θέση στο Champions League της επόμενης σεζόν, αλλιώς θα κινηθεί για να προσλάβει τον Ισπανό τεχνικό.