Η Λίβερπουλ απέκτησε το καλοκαίρι του 2024 τον Φεντερίκο Κιέζα και τους τελευταίους μήνες δείχνει πως έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στην Αγγλία, παίρνοντας αρκετές ευκαιρίες από τον Άρνε Σλοτ στην ενδεκάδα των «κόκκινων».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Football Insider» ο Ολλανδός κόουτς της πρωταθλητών εισηγήθηκε στη διοίκηση την παραμονή του 27χρονου Ιταλού εξτρέμ, παρά τις προτάσεις για να επιστρέψει στη Serie A.

«Ο Φεντερίκο ήρθε στην ομάδα μετά από προβλήματα τραυματισμών και σ’ ένα νέο πρωτάθλημα και περιβάλλον. Η ποιότητα του είναι αδιαμφισβήτητη και ειλικρινά έκανε περισσότερα την πρώτη του σεζόν στην Αγγλία απ’ ότι περίμενα.

Η μεγαλύτερη ικανότητα του Κιέζα είναι η διείσδυση στην αντίπαλη περιοχή και το γκολ. Οσο είναι καλά και παίζει είναι χρήσιμος σε κάθε ομάδα», τόνισε πρόσφατα ο Σλοτ, δείχνοντας τις προθέσεις του για τον Κιέζα.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ