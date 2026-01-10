Καμία διάθεση να παραχωρήσει τους Ντόμινικ Σόμποσλαϊ και Ράιαν Γκράβενμπερχ δεν έχει η Λίβερπουλ, η οποία μάλιστα έχει ξεκινήσει διαδικασίες για να δέσει τους δύο ποδοσφαιριστές με νέα συμβόλαια.

Ο 23χρονος Ολλανδός χαφ βρίσκεται ψηλά στα πλάνα της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου, με τον αγγλικό σύλλογο να τον υπολογίζει ως σταθερό «πυλώνα» για τα επόμενα χρόνια.

Ήδη, ο Γκράβενμπερχ έχει ενημερώσει τον εκπρόσωπό του να ξεκινήσει επαφές με τη Λίβερπουλ, με στόχο την επέκταση του συμβολαίου του για δύο ακόμη σεζόν, έως το καλοκαίρι του 2028.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την υπόθεση του Ολλανδού, οι «κόκκινοι» σκοπεύουν να κινηθούν και για την ανανέωση του Ντόμινικ Σόμποσλαϊ.

Ο Ούγγρος μέσος δεσμεύεται επίσης μέχρι τον Ιούνιο του 2028, ωστόσο στο «Άνφιλντ» θέλουν να «δέσουν» από νωρίς και τον διεθνή άσο, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους να χτίσουν τον κορμό της ομάδας πάνω στους δύο χαφ.