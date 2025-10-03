Η Γαλατασαράι, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League νίκησε τη Λίβερπουλ με 1-0, οδηγώντας τους πρωταθλητές Αγγλίας στην πρώτη ήττα τους στη διοργάνωση. Εκτός από την ήττα όμως προέκυψε και ο σοβαρός τραυματισμός του Άλισον Μπέκερ, ο οποίος παραχώρησε τη θέση του στον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι στο 57ο λεπτό.

O προπονητής της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Άρνε Σλοτ, επιβεβαίωσε ότι ο Βραζιλιάνος διεθνής τερματοφύλακας θα αναγκαστεί να χάσει όχι μόνο το αυριανό ντέρμπι με την Τσέλσι στο Λονδίνο, αλλά θα μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός, με την εφημερίδα «Daily Mail» να υποστηρίζει πως θα μείνει εκτός γηπέδων τους επόμενους δύο μήνες, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.

Μάλιστα, η επιστροφή του στις προπονήσεις εκτιμάται πως θα γίνει μετά τη διακοπή των εθνικών το Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει πως θα χάσει οκτώ ματς των πρωταθλητών Αγγλίας σε πρωτάθλημα και Champions League, τα τέσσερα εκ των οποίων είναι κρίσιμα με Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι. Αναλυτικά ο 33χρονος γκολκίπερ αναμένεται να χάσει τα παιχνίδια με Τσέλσι (04/10- Premier League), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19/10-Premier League), Αϊντραχτ (22/10-Champions League), Μπρέντφορντ (25/10-Premier League), Κρίσταλ Πάλας (29/10-League Cup), Άστον Βίλα (01/11-Premier League), Ρεάλ Μαδρίτης (04/11-Champions League) και Μάντσεστερ Σίτι (09/11-Premier League).

Έτσι αύριο ο Γεωργιανός γκολκίπερ θα κάνει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» το ντεμπούτο του στην Premier League και θα προσπαθήσει το επόμενο διάστημα να πείσει τον Σλοτ πως μπορεί να πάρει τη θέση του βασικού από τον Άλισον κάτω από τα δοκάρια της φημισμένης αγγλικής ομάδας.