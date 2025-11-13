Η Λίβερπουλ έχει αποφασίσει να μην παραχωρήσει τους Ντόμινικ Σόμποσλαϊ και Ράιαν Γκράβενμπερχ, και θέλει να τους κρατήσει για αρκετά ακόμη χρόνια στο «Άνφιλντ».

Ο 23χρονος Ολλανδός διεθνής μέσος είναι στα πλάνα της διοίκησης της πρωταθλήτριας Αγγλίας και για τα επόμενα χρόνια και ήδη έχει ειδοποιήσει τον μάνατζερ του να συζητήσουν την επέκταση του συμβολαίου για δύο επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2028.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μετά τον Ολλανδό, η ομάδα του λιμανιού θα προχωρήσει στην επέκταση της συνεργασίας της και με τον Σόμποσλαϊ, το συμβόλαιο του οποίου λήγει επίσης τον Ιούνιο του 2028.