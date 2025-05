Την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζερεμί Φριμπόνγκ από τη Λεβερκούζεν ανακοίνωσε το απόγευμα της παρασκευής (30/5) η Λίβερπουλ.

Οι «Reds» επισημοποίησαν την απόκτηση του 24χρονου δεξιού μπακ, ο οποίος θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο οποίος αποχώρησε για να μετακομίσει στην Ισπανία και για να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

We have agreed the signing of Jeremie Frimpong from Bayer Leverkusen 🙌🔴

— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2025