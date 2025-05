Σε μια κίνηση που κανείς δεν περίμενε, η Λίβερπουλ φέρεται να έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι, με την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Βέλγος μέσος, που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην Premier League με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης.

[🚨] BREAKING: Liverpool have made an offer to Kevin De Bruyne

[@DiMarzio] pic.twitter.com/5wvUJRlWfx

— Anfield Sector (@AnfieldSector) May 7, 2025