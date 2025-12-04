Η Λίβερπουλ «σάρωσε» το καλοκαίρι στη μεταγραφική αγορά, καθώς ξόδεψε πάνω από 400 εκατ. ευρώ για να πάρει στο «Ανφιλντ» τους Φλόριαν Βιρτς, Μίλος Κερκέζ, Τζέρεμι Φρίμπονγκ, Ούγκο Εκιτικέ και Αλεξάντερ Ισακ.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας, όμως, δεν σκοπεύει να σταματήσει τις μεγάλες επενδύσεις στο ρόστερ της και το επόμενο καλοκαίρι σκοπεύει να κάνει νέο μεταγραφικό ρεκόρ, καθώς, όπως σχετικά υποστηρίζει η ισπανική ιστοσελίδα «Fichajes», πρόκειται να προσφέρει στην Παρί Σεν Ζερμέν 140 εκατ. λίρες (!) για να πάρει τον Ζοάο Νέβες.

Ο 21χρονος Πορτογάλος διεθνής μέσος εντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας του Παρισιού το καλοκαίρι του 2024 από την Μπενφίκα αντί 70 εκατ. ευρώ και τη φετινή σεζόν έχει οκτώ γκολ και δύο ασίστ σε 18 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις, με τη φανέλα των πρωταθλητών Γαλλίας. Μάλιστα το σχετικό ρεπορτάζ συνδέει την πρόθεση απόκτησης του Νέβες με το θέμα της τεχνικής ηγεσίας στη Λίβερπουλ.

Το πλάνο για την επόμενη ημέρα, καθώς ο Άρνε Σλοτ αναμένεται ν’ απολυθεί, είναι η πρόσληψη υπηρεσιακού προπονητή έως το τέλος της φετινής σεζόν και το καλοκαίρι να καταθέσει μεγάλη πρόταση για να προσλάβει στην τεχνική ηγεσία της τον Λουίς Ενρίκε.

Για το θέμα του υπηρεσιακού τεχνικού η εφημερίδα «Mirror» αναφέρει πως ο Στίβεν Τζέραρντ είναι στα πλάνα της διοίκησης για να πάρει τη θέση του Σλοτ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο θρύλος των «κόκκινων», ο οποίος μετά την αποχώρηση του από τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ετιφάκ είναι χωρίς δουλειά, είναι έτοιμος να επιστρέψει στο «Ανφιλντ» για να βοηθήσει την αγαπημένη του ομάδα να ξεπεράσει την αγωνιστική κρίση και περιμένει την ειδοποίηση από τη διοίκηση.

Το ενδεχόμενο επιστροφής του Γιούργκεν Κλοπ, απορρίφθηκε από τον ίδιο τον Γερμανό κόουτς, ο οποίος είναι πλέον επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull, και ο Ισπανός τεχνικός της Παρί Σεν Ζερμέν είναι ο διακαής «πόθος» της διοίκησης της φημισμένης αγγλικής ομάδας.

Ο 55χρονος κόουτς έχει συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Γαλλίας και Ευρώπης μέχρι το καλοκαίρι του 2027, χωρίς να υπάρχει ρήτρα εξαγοράς.