Η κατά τα φαινόμενα «τέλεια» εκκίνηση της σεζόν για τη Λίβερπουλ υπέστη ένα σοβαρό «πλήγμα» πριν από το δύσκολο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, σήμερα Τρίτη (22:00 COSMOTE SPORT 3 HD) απέναντι στη Γαλατασαράι, με μια πρώτη ήττα, έναν προπονητή ενοχλημένο από κάποιες μεταγραφές και χρόνια αμυντική αστάθεια.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας ξεκίνησαν το 2025-26 με επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παρότι το πρόγραμμα (Νιούκαστλ, Άρσεναλ, Έβερτον, Ατλέτικο Μαδρίτης) μόνο εύκολο δεν ήταν.

Όμως αυτό το αψεγάδιαστο ρεκόρ χτίστηκε σε λεπτές ισορροπίες, με νίκες κυρίως από γκολ στις καθυστερήσεις κι ατομικές εξάρσεις, χωρίς πραγματική κυριαρχική εικόνα. Το Σάββατο (27/9) το οικοδόμημα «χτυπήθηκε» στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας. Οι «reds» υπέφεραν καθ’ όλη τη διάρκεια, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο λύγισε και στις καθυστερήσεις οι «Αετοί» πανηγύρισαν με το τέρμα του Έντι Ενκετία (2-1).

«Δεν έχουμε να κατηγορήσουμε κανέναν άλλον παρά τον εαυτό μας, με τον τρόπο που αμυνθήκαμε», σχολίασε ο Άρνε Σλοτ, ενάμιση μήνα μετά την επίσης ανησυχητική εμφάνιση απέναντι στην Πάλας στο Community Shield (ήττα στα πέναλτι).

Ο εκνευρισμένος Ολλανδός «έδειξε» μάλιστα με το δάχτυλο τον συμπατριώτη του, Ζερεμί Φριμπονγκ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Λεβερκούζεν, καθώς άφησε αφύλακτο τον Ενκετία επιδιώκοντας να βγει στην αντεπίθεση στις καθυστερήσεις.

«Δεν είχε κανένα νόημα, αφού ο χρόνος είχε τελειώσει. Έπρεπε μόνο να αμυνθούμε. Ίσως να ήμασταν υπερβολικά προσανατολισμένοι στην επίθεση. Όχι “εμείς”, ένας παίκτης ήταν πολύ προσανατολισμένος μπροστά. Αυτό οδήγησε στο νικητήριο γκολ και στην ήττα μας».

Ο πρώην τεχνικός της Φέγενορντ είχε ήδη επικρίνει σκληρά μία άλλη μεταγραφή, τον Γάλλο φορ Ούγκο Εκιτικέ, που αποβλήθηκε απέναντι στη Σαουθάμπτον (2-1) επειδή έβγαλε τη φανέλα πανηγυρίζοντας το νικητήριο γκολ. Και την παραμονή του αγώνα με την Πάλας, επανήλθε: «Δεν ήταν έξυπνο. Δεν μας έβλαψε την Τρίτη, αλλά μπορεί να μας βλάψει αύριο», είπε για την τιμωρία του διεθνούς Γάλλου επιθετικό.

Ο ανταγωνιστής του στη θέση του φορ, Αλεξάντερ Ίσακ, η πλέον ακριβοπληρωμένη μεταγραφή του καλοκαιριού (150 εκατ. ευρώ), ακόμη δεν βρίσκεται στο επίπεδο ετοιμότητας που χρειάζεται. Εκτός από τον Εκιτικέ (5 γκολ σε 8 ματς), οι νέοι παίκτες δεν έχουν προσφέρει ως τώρα τα αναμενόμενα, αρχής γενομένης από τον Φλόριαν Βιρτς, που αποκτήθηκε έναντι μεγάλου ποσού από τη Λεβερκούζεν.

Ο νεαρός Ιταλός Τζοβάνι Λεόνι τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και κινδυνεύει να χάσει όλη τη χρονιά, αφήνοντας τον Σλοτ χωρίς εναλλακτική για τον Ιμπραχίμα Κονατέ, ο οποίος φάνηκε ευάλωτος κόντρα στην Πάλας.

Με λίγα λόγια, τα μηνύματα δεν είναι θετικά πριν από την αναμέτρηση κορυφής με τη Γαλατασαράι, πρωτοπόρο του πρωταθλήματος με 7/7 νίκες. Οι πρωταθλητές Τουρκίας, που διαθέτουν Σανέ, Γκιντογκάν και Ικάρντι, έχουν κάνει μόνο ένα στραβοπάτημα φέτος, στο Champions League: τη συντριβή 5-1 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

«Ήταν πολύ, πολύ, πολύ άτυχοι σε εκείνο το ματς», τόνισε ο Σλοτ. «Έπαιξαν πολύ καλύτερα από ό,τι δείχνει το σκορ και αυτό φαίνεται και στην Τουρκία: επτά νίκες, μόνο δύο γκολ παθητικό και πολλά γκολ υπέρ».

Προσοχή, λοιπόν, και ένα σαφές μήνυμα προς τους παίκτες του: «Νίκη, ήττα ή ισοπαλία, δεν έχει σημασία. Αν θέλεις να κερδίζεις τίτλους και να φοράς τη φανέλα της Λίβερπουλ, πρέπει να τα δίνεις όλα και να παίζεις το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορείς».