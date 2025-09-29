Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να ξεχωρίζει με το πληθωρικό ταλέντο του και οι εμφανίσεις του στη βελγική Jupiler League, με τη φανέλα της Γκενκ, αλλά και την Εθνική Ελλάδας προσελκύουν το ενδιαφέρον των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Στο Βέλγιο τα ΜΜΕ επιμένουν πως η Μπάγερν Μονάχου παρακολουθεί το νέο μεγάλο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ στην Αγγλία επαναφέρουν το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League για τον 17χρονο ακραίο διεθνή επιθετικό, οι οποίες έχουν αναθέσει σε «ανιχνευτές» να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του και όλα τα ματς σε Βέλγιο και Εθνική Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ ο Άρνε Σλοτ έχει πάντα στη μεταγραφική λίστα του τον Καρέτσα, ο οποίος υποστηρίζεται πως τον Ιανουάριο θα παραχωρηθεί από την Γκενκ, αντί 25 εκατ. ευρώ, ενώ εκτός από τους πρωταθλητές Αγγλίας έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον και τέσσερις ακόμη ομάδες: ‘Εβερτον, Νιούκαστλ, Σάντερλαντ και Μπόρνμουθ, οι οποίες σκοπεύουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά του, στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.