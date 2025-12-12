Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της Λίβερπουλ εν όψει του αγώνα με την Μπράιτον, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (13/12), για την 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύμφωνα με το BBC και το Sky, ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, αποφάσισε να ενεργήσει με γνώμονα το συμφέρον της ομάδας, εντάσσοντας μεταξύ των εκλεκτών του τον Αιγύπτιο σταρ, ο οποίος είχε εκφράσει δυσαρέσκεια για τον χρόνο συμμετοχής του και έκανε έντονες επικρίσεις για τον ίδιο και το κλαμπ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Ο Σαλάχ είχε επιτεθεί στον Σλοτ και στους υπεύθυνους της ομάδας αφού έμεινε στον πάγκο κατά την ισοπαλία 3-3 με τη Λιντς, το τρίτο σερί ματς όπου δεν ήταν βασικός.

Στη συνέχεια, είχε μείνει εκτός αποστολής για το ματς της Τρίτης στο Champions League με την Ίντερ Μιλάνο (1-0).

Την Παρασκευή (12/12), ο Άρνε Σλοτ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Σαλάχ πριν αποφασίσει αν θα συμπεριληφθεί στην ομάδα για τον αγώνα με την Μπράιτον, το Σάββατο (16:00).

«Θα έχω μια συζήτηση με τον Mo σήμερα το πρωί (Παρασκευή), του αποτελέσματος της οποίας θα εξαρτηθεί το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αύριο (Σάββατο)», δήλωσε ο Σλοτ σε συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα.

«Μετά το ματς με τη Σάντερλαντ (1-1, στις 3 Δεκεμβρίου, όταν ο Σαλάχ ήταν αναπληρωματικός) υπήρξαν πολλές συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων του και της ομάδας, καθώς και μεταξύ εκείνου και εμένα», πρόσθεσε ο προπονητής.

«Δεν έχω κανένα λόγο να μην θέλω να μείνει», διαβεβαίωσε, κλείνοντας κάθε περαιτέρω ερώτηση για το θέμα. «Νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα μιλήσω για τον Mo, θα είναι μαζί του και όχι εδώ. Μπορείτε να επιμένετε, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω».

Μετά τον αγώνα με την Μπράιτον στο Άνφιλντ, ο Σαλάχ θα ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της Αιγύπτου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (CAN), που είναι προγραμματισμένο από 21 Δεκεμβρίου έως 18 Ιανουαρίου στο Μαρόκο.

Ο 33χρονος επιθετικός έχει φορέσει τη φανέλα της Λίβερπουλ 420 φορές από το 2017 και έχει κατακτήσει τα πάντα με την ομάδα, από το Champions League και την Premier League έως το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Παρά την επέκταση συμβολαίου που υπέγραψε την περασμένη άνοιξη, η αποχώρηση του Σαλάχ δεν αποκλείεται πλέον αυτόν τον χειμώνα.