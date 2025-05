Η Λίβερπουλ θα αποκαλύψει ένα νέο μνημείο στο «Άνφιλντ» για να σηματοδοτήσει την 40ή επέτειο της τραγωδίας στο στάδιο «Χέιζελ», όπου σκοτώθηκαν 39 φίλαθλοι, ανακοίνωσε ο σύλλογος της Premier League.

Οι φίλαθλοι, κυρίως Ιταλοί φίλοι της Γιουβέντους, σκοτώθηκαν όταν μόλις μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του τελικού Κυπέλλου Πρωταθλητριών στις Βρυξέλλες το 1985, οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας παραβίασαν ένα κιγκλίδωμα που τους χώριζε εκείνους της ιταλικής ομάδας, οι οποίοι οπισθοχώρησαν προς έναν τοίχο. Όσοι βρίσκονταν κοντά στον τοίχο συνεθλίβησαν από την πίεση χιλιάδων κόσμου.

Ο τοίχος τελικά κατέρρευσε, ενώ πολλά άτομα αναρριχήθηκαν από πάνω με ασφάλεια. Πολλοί άλλοι, ωστόσο, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 600 τραυματίστηκαν σε μια από τις χειρότερες τραγωδίες σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, οδηγώντας σε πενταετή αποκλεισμό των αγγλικών συλλόγων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

«Με τίτλο “Για πάντα Δεσμευμένος”, το νέο μνημείο θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα πλάκα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον τοίχο της κερκίδας του Σερ Κένι Νταλγκλίς και θα μεταφερθεί σε νέα τοποθεσία στο στάδιο», ανέφερε η Λίβερπουλ σε ανακοίνωσή της.

«Το νεοσχεδιασμένο μνημείο θα περιλαμβάνει δύο κασκόλ δεμένα μεταξύ τους συμβολίζοντας την ενότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των δύο συλλόγων και τον δεσμό που σχηματίστηκε μέσα από την κοινή θλίψη και τον αμοιβαίο σεβασμό μετά την καταστροφή».

Η Λίβερπουλ δήλωσε ότι τα σχέδια για το νέο μνημείο κοινοποιήθηκαν στη Γιουβέντους και στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το μνημείο θα αποκαλυφθεί αργότερα το αγγλικό καλοκαίρι.

