Ο Αλεξάντερ Ισάκ εξακολουθεί να δυσκολεύεται να βρει σταθερό ρυθμό στη Λίβερπουλ, λίγους μήνες μετά τη μεγάλη μεταγραφή του από τη Νιούκαστλ, η οποία αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινήσεις του καλοκαιριού και κόστισε στους «κόκκινους» 125 εκατομμύρια λίρες.

Παράλληλα με την προσπάθειά του να προσαρμοστεί αγωνιστικά, ο 25χρονος Σουηδός βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ακόμη, πιο προσωπικό ζήτημα: τις διαδικτυακές απειλές που δέχεται η οικογένειά του από εξαγριωμένους οπαδούς της πρώην ομάδας του.

Αυτή η κατάσταση τον έχει οδηγήσει να λάβει σοβαρά μέτρα προστασίας, επενδύοντας πάνω από 200.000 λίρες για την ασφάλεια του σπιτιού του.

Σύμφωνα με τη «The Sun», ο Ισάκ προμηθεύτηκε μάλιστα και έναν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο-φύλακα, έναν ντόμπερμαν υψηλής εκπαίδευσης, από μία από τις ακριβότερες και πιο εξειδικευμένες σχολές στη Βρετανία, που συνεργάζεται με πρόσωπα της οικονομικής και πολιτικής ελίτ.