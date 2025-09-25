Περίπου ένα μήνα αφότου έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ, ο Ρίο Νγκουμόχα υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του, όπως ανακοίνωσαν οι πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο 17χρονος επιθετικός, ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Τσέλσι και μεταπήδησε πέρυσι στους «κόκκινους», έκανε ντεμπούτο τον περασμένο Ιανουάριο, σε ματς κυπέλλου με αντίπαλο την Άκρινγκτον Στάνλεϊ. Στις 25 Αυγούστου, ο Άρνε Σλοτ του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Premier League, καθώς τον χρησιμοποίησε ως αλλαγή στις καθυστερήσεις του εκτός έδρας αγώνα με τη Νιούκαστλ.

Με το σκορ ισόπαλο 2-2, ο Νγκουμόχα σκόραρε στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του και έγραψε το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου, ως ο νεότερος σκόρερ του. Λίγο καιρό αργότερα, ο 17χρονος επιθετικός έκανε ντεμπούτο και στο Champions League, αγωνιζόμενος ως αλλαγή στο ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Αν και η διάρκεια του συμβολαίου δεν ανακοινώθηκε, οι κανονισμοί της αγγλικής ομοσπονδίας δεν επιτρέπουν σε ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών να υπογράφουν για περισσότερα από τρία χρόνια, οπότε θεωρείται βέβαιο ότι το συμβόλαιο του Νγκουμόχα με τη Λίβερπουλ έχει διάρκεια ως το 2028.