Ο Ιμπραχίμα Κονατέ απάντησε αρνητικά στην πρόταση να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τη Λίβερπουλ. Ο Γάλλος διεθνής κεντρικός αμυντικός πήγε στο «Άνφιλντ» το καλοκαίρι του 2021 από τη Λειψία αντί 35 εκατ. ευρώ και τα τελευταία δύο χρόνια είναι βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος στην αγγλική ομάδα, η οποία τού πρότεινε να υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 25χρονος Γάλλος διεθνής στόπερ έχει στα χέρια του πρόταση για ανανέωση της συνεργασίας του μέχρι το 2030, έναντι έξι εκατ. ευρώ σ’ ετήσια βάση, αλλά απάντησε αρνητικά, φουντώνοντας τις φήμες πως έχει αποφασίσει ν’ ακολουθήσει το παράδειγμα του Τρεντ Αλεξάντερ Αρνολντ και να πάει ως ελεύθερος στην Ρεάλ Μαδρίτης, όταν λήξει το συμβόλαιο του με τους «κόκκινους» στο τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα μάλιστα με την αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «AS» η Ρεάλ έχει προτείνει στον μάνατζερ του πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με ετήσιες αποδοχές κοντά στα δέκα εκατ. ευρώ και θεωρεί πως το επόμενο καλοκαίρι θα τον εντάξει ως ελεύθερο στο ρόστερ της, όπως έκανε και με τον Άρνολντ.